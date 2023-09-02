台中梧棲徵才 這產業逾94%職缺月薪超過4萬元

台中市勞工局今在梧棲震大國際會議中心舉行「富市台中就業成功」海線地區徵才活動，邀天力離岸、今國光、雲雀國際及中鋼保全等32家優質廠商參與，提供1200個職缺，其中風電綠能產業逾94%職缺薪資超過4萬元，現場湧入求職民眾熱情參與，投遞履歷超過550人次，初估媒合率達六成五。

勞工局長張大春表示，徵才活動匯集大甲幼獅工業區、台中港關連工業區及台中港科技產業園區、台中港三井Outlet購物中心等多家廠商，另因應政府積極推動離岸風電計畫政策，多家海線在地風電綠能產業廠商，逾94%職缺薪資超過4萬元，鼓勵市民投入新興產業，成為全球經濟關鍵力量的人才。

勞工局指出，現場特地規劃「企業說明會」，由徵才廠商人資專員解說企業文化、價值觀、工作環境、產業發展前景與機會和職位需求的條件，增加媒合率。

陳姓求職者說，他大學畢業主修機械工程，原本只知道風電綠能產業是未來產經發展趨勢，在聽完風力再生能源廠商說明後，更能了解風力發電產業人力需求概況，原來自己具備產業所需專業，他在說明會結束後就帶著履歷表到攤位面試，並順利錄取。

台中市就業服務處表示，現場舉辦「求職面試扭出好運氣」活動，求職者參與體驗活動或諮詢服務等專區，集滿3點即可轉扭蛋1次獲得精美禮品，吸引人潮。