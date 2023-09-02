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今海線32家企業開1200職缺 工程師月薪上看6萬元

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市勞工局今天在梧棲震大國際會議中心舉辦「富市台中 就業成功」海線徵才活動，32家企業招募1200職缺，月薪從3萬到6萬元不等，吸引上百位民眾到場投履歷。記者林佩均／攝影
台中市勞工局今天在梧棲震大國際會議中心舉辦「富市台中 就業成功」海線徵才活動，32家企業招募1200職缺，月薪從3萬到6萬元不等，吸引上百位民眾到場投履歷。記者林佩均／攝影

抓住暑假的尾巴，台中市勞工局今天在梧棲震大國際會議中心舉辦「富市台中 就業成功」海線最大場徵才活動，32家企業招募1200職缺，月薪從3萬到6萬元不等，上午吸引上百名求職者到場投履歷，活動至今天下午2點止，民眾可把握機會。

海線地區徵才活動今天上午10點到下午2點止，邀請天力離岸、今國光、雲雀國際及中鋼保全等32家優質廠商參與徵才，提供1200個職缺，徵才職缺中過七成職位薪資超過3萬元。

勞工局台中市就業服務處處長李美麗表示，活動規劃4大熱門產業，有風電綠能產業、科技製造產業、餐飲旅宿產業及服務業，其中，科技製造產業新萊應材開出上看6萬元徵求電機驗測和研發電控工程師職缺，餐飲旅宿業震一興業（震大金鬱金香酒店）開出薪資5萬元招募主管職缺，鼓勵學子畢業即就業，提供338個學經歷不拘的工作機會。

丹麥商風鐸有限公司現場招募人員指出，上午場次有20多歲與40多歲民眾詢問，對於公司工作內容相當好奇，並告知需要電機、機械相關技能，英語工作對談的基礎能力等；西門子哥美颯招募人員說，期待招募倉儲與電機、機械組裝技術人員，有相關工作經驗或相關科系畢業，年齡不拘。

勞工局表示，本次徵才活動特地搭配「企業說明會」，邀請徵才廠商介紹企業文化、價值觀、產業發展前景與機會和職位需求的條件，透過說明會的解說可吸引更多求職民眾填寫履歷前往面試外，也讓求職民眾在面試前更加順利。下一場次將於本月23日，外埔區公所開設長照產業小型徵才活動，更多活動詳細資訊請至台中市就業服務處網站(https://www.eso.taichung.gov.tw/)查詢，或電洽04-26231955沙鹿就業服務站。

台中市勞工局今天在梧棲震大國際會議中心舉辦「富市台中 就業成功」海線徵才活動，32家企業招募1200職缺，月薪從3萬到6萬元不等，吸引上百位民眾到場投履歷。記者林佩均／攝影
台中市勞工局今天在梧棲震大國際會議中心舉辦「富市台中 就業成功」海線徵才活動，32家企業招募1200職缺，月薪從3萬到6萬元不等，吸引上百位民眾到場投履歷。記者林佩均／攝影
台中市勞工局今天在梧棲震大國際會議中心舉辦「富市台中 就業成功」海線徵才活動，32家企業招募1200職缺，月薪從3萬到6萬元不等，吸引上百位民眾到場投履歷。記者林佩均／攝影
台中市勞工局今天在梧棲震大國際會議中心舉辦「富市台中 就業成功」海線徵才活動，32家企業招募1200職缺，月薪從3萬到6萬元不等，吸引上百位民眾到場投履歷。記者林佩均／攝影
台中市勞工局今天在梧棲震大國際會議中心舉辦「富市台中 就業成功」海線徵才活動，32家企業招募1200職缺，月薪從3萬到6萬元不等，吸引上百位民眾到場投履歷。記者林佩均／攝影
台中市勞工局今天在梧棲震大國際會議中心舉辦「富市台中 就業成功」海線徵才活動，32家企業招募1200職缺，月薪從3萬到6萬元不等，吸引上百位民眾到場投履歷。記者林佩均／攝影

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