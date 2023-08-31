他怨新人愛強出頭害大家考績變低 網不挺：做錯事應檢討自己
職場上每位主管的個性皆不相同，有網友在臉書社團「匿名2公社」透露，公司的主管很愛罵人，同事若一做錯事便會被罵個不停。他說明，近期新進的一位同事在看到主管罵人時，會主動和對方嗆聲，數次之後，主管也漸漸不再罵人，但同事們的考績卻越來越低。
原PO表示，他的主管很喜歡罵人，只要有同事一做錯事，便會被對方瘋狂飆罵。他指出，前陣子新來一位同事，當主管開始罵人時，新同事便會主動跳出來與主管互嗆。
原PO透露，新同事與主管互嗆幾次後，對方漸漸不再責罵下屬，但大家的考績卻越來越低。他說明，原先同事們的每月考績都在B+，但主管在近期都只給大家B，只會偶爾給少數幾人B+。原PO分享，原本同事若不小心做錯，主管都會選擇掩護，最近則改為直接上報公司，害的每位同事因此少領好幾千元。
主管的變化讓許多同事吃不消，原PO表示，現在公司內很多人都不喜歡那位新同事，認為是對方強出頭才讓大家考績變差。他也無奈直言「本來明年打算領年終後，去日本泡湯的，照目前的考績來看，去日本的行程真的要泡湯了」
不過，一眾網友在閱讀完貼文後，都不挺原PO的想法，並表示將工作做好是本分，「主管這麼做就是要你們去霸凌人家的啊....到時新人走是你們的問題，工作做不完也是你們造成的」、「做錯事不檢討，還怪好心人」、「做錯被罵不應該嗎？做錯考績扣分不應該嗎？主管要不要掩護你們，是他的選擇，但把這事賴在新人頭上就是你們的問題了」、「新同事沒錯，是主管有問題，反正都被亂打考績，是時候悍衛自己權力」。
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