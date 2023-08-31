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中高齡創業有成 水火箭拋繩槍成救災利器

中央社／ 台中31日電

勞動部勞動力發展署中彰投分署創客基地協助中高齡創業，年逾5旬的張仁忠，年輕時就加入山地義警救災，即投注心力研究更輕便的水火箭拋繩槍用於救災中，並成就創業。

勞動部為活化中高齡者及高齡者勞動力，推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，勞動力發展署中彰投分署創客基地為協助有意創業的中高齡創客，除提供空間進駐與設備機具可實踐創作外，更提供作品市場化輔導、創業諮詢輔導等專業顧問一對一諮詢，並可連結微型創業貸款資源，助中高齡創客開創事業創造營收。

年逾5旬的張仁忠，在台中市和平區松鶴部落長大，學生時期便自願加入山地義警協助救援，4年前雖因罹癌只能停止救援工作，但他想為救援投注心力的初衷不變。

中彰投分署發布新聞稿表示，張仁忠在治療期間不忘繼續研究多年前接觸的水火箭，在多次調整結構、尾翼角度後，終讓水火箭能穩定飛行90公尺，並以此做出一把相當輕便的「水火箭拋繩槍」，期許未來能實際應用於救難任務中。

擁有熱忱研究精神的張仁忠，除將山難救護、山訓、野外求生等專業訓練與熟稔山區環境地貌的實際經驗帶進實驗小學，還致力於山林環境教育推廣，同時著手研發更易於操作的「經濟型水火箭拋繩槍」，並為此開發出專利快拆系統，並於110年獲得「勞動部勞動力發展署第3屆百萬創客競賽最佳實作應用獎」肯定。

張仁忠表示，透過中分署TCN創客基地所提供的創業諮詢及技術輔導，自己獲得更多資源協助，從軟體層面的會計財務規劃諮詢、精進教學師資培訓、創業資源諮詢等，再到硬體層面的設備機具使用與進駐育成孵化空間，讓他的水火箭不再只侷限在純手作的車庫創作，而是逐步邁向作品商品化及市場化，並成功創立了事業。

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