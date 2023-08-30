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全台同步勞檢營建業 37工地、開罰497萬元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

營建工程向來都是職災重災區，為降低營造業職災，勞動部從去年起，每月例行展開全國營造業勞檢，近日公布八月勞檢結果，檢查37個工地，加起來違法179項次、停工22處，開罰497萬元。

職安署表示，本次檢查對象以2022年迄今檢查發現工安資源投入少、安全衛生執行績效差或發生職災的建築工程優先實施檢查，並針對夏季期間營造工地經常發生的熱衰竭、中暑、墜落、感電及火災等災害為重點加強檢查。

勞動部職安署職安組長朱文勇說，勞動部從去年三、四月起，定期針對容易發生職災、違規率高的營造業工地展開勞檢，原則上每月勞檢一次，這次八月初步勞檢結果，共檢查全台37個工地、違反179項、停工22處、罰鍰497萬元，主要違規項目為開口墜落。朱文勇說，夏季也特別針對熱危害預防等為重點檢查項目。

初步統計，八月共檢查37工地、違反179項、停工22處、罰鍰497萬元，並於檢查後立即與工地召開綜合檢討會議，督促施工廠商改善缺失，嚴防重大職災事故發生。

職災 勞檢 勞動部

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