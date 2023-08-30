全台同步勞檢營建業 37工地、開罰497萬元

公司能讓員工準時上下班，是許多人希望的上班環境。日前，有女網友在Dcard上表示，公司上班時間規定為9點，但自己會在8點50分至55分打卡後去上廁所，最後在9點05分回到辦公桌開始上班。不過，主管卻要求原PO要盡量在8點55分就開始工作，讓她不解詢問「我並沒有遲到，為什麼經理不能接受踩點進公司呢？」

2023-08-30 16:52