鼓勵繼續雇用高齡員工 勞動部延長申請補助時間至年底

為鼓勵雇主繼續僱用屆臨65歲退休年齡的勞工，勞動部自2021年推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，凡僱用屆齡65歲勞工達一定比例及期間，每僱用一人，雇主最高可領到25萬8000元補助，因過去曾接獲雇主反映申請期間過短，導致錯過補助機會，勞動部今公告補助計畫受理時間自9月1日至12月31日止。除申請時間延長，也新增線上申請。

勞動力發展署表示，凡雇主持續僱用屆齡退休的65歲員工達30%、僱用期間達6個月以上且不低於原薪資者，得向公立就業服務機構提出申請。今年事業單位如有留用民國48年次(1月1日至12月31日期間出生)的員工，且此勞工非為雇主配偶或三等親以內親屬，並符合計畫規定，即可申請補助，且為讓事業單位有更充裕的時間可以申請計畫，今年特別放寬延長受理時間至12月31日止。

發展署說，許多事業單位透過持續留用高齡者發現並善用高齡勞工優勢，借重其專業經驗提升企業經營效率，持續留用超過2年以上，也有企業留用高齡勞工補充勞動力缺口，舒緩缺工困境，「繼續僱用高齡者補助計畫」執行迄今，已經幫助超過3000名高齡者續留職場。

發展署身特組副組長何維敦說，補助計畫辦法明訂受理時間為每一年度的9月1日至10月31日止，但也寫到若有特殊情形者，發展署可另行公告受理時間，這次特別延長至12月31日，是為了鼓勵雇主繼續僱用更多符合申請資格的高齡勞工，發展署目前也在研議是否修正辦法。

除了親送或郵寄至公立就服機構，何維敦說，今年也首度新增線上申請形式，雇主可至「中高齡者及高齡者就業相關服務網」(https://pmess.wda.gov.tw/advancedAgeFrontend/)申請帳號，再點選「線上申辦-繼續僱用高齡者補助申請作業」，線上申請系統不受時間及區域限制，雇主可即時掌握案件進度，同時也提供即時補正功能，讓雇主更快速有效率完成申請作業。