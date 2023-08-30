快訊

郭台銘失信不利整合？否認27日雙方曾見面 侯友宜：請郭對外說明

郭台銘辦事處設板橋？慈惠宮旁店面簽1年 主委曝接洽人與他有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓勵繼續雇用高齡員工 勞動部延長申請補助時間至年底

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動力發展署表示，凡雇主持續僱用屆齡退休的65歲員工達30%、僱用期間達6個月以上且不低於原薪資者，得向公立就業服務機構提出申請。示意圖／ingimage
勞動力發展署表示，凡雇主持續僱用屆齡退休的65歲員工達30%、僱用期間達6個月以上且不低於原薪資者，得向公立就業服務機構提出申請。示意圖／ingimage

為鼓勵雇主繼續僱用屆臨65歲退休年齡的勞工，勞動部自2021年推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，凡僱用屆齡65歲勞工達一定比例及期間，每僱用一人，雇主最高可領到25萬8000元補助，因過去曾接獲雇主反映申請期間過短，導致錯過補助機會，勞動部今公告補助計畫受理時間自9月1日至12月31日止。除申請時間延長，也新增線上申請。

勞動力發展署表示，凡雇主持續僱用屆齡退休的65歲員工達30%、僱用期間達6個月以上且不低於原薪資者，得向公立就業服務機構提出申請。今年事業單位如有留用民國48年次(1月1日至12月31日期間出生)的員工，且此勞工非為雇主配偶或三等親以內親屬，並符合計畫規定，即可申請補助，且為讓事業單位有更充裕的時間可以申請計畫，今年特別放寬延長受理時間至12月31日止。

發展署說，許多事業單位透過持續留用高齡者發現並善用高齡勞工優勢，借重其專業經驗提升企業經營效率，持續留用超過2年以上，也有企業留用高齡勞工補充勞動力缺口，舒緩缺工困境，「繼續僱用高齡者補助計畫」執行迄今，已經幫助超過3000名高齡者續留職場。

發展署身特組副組長何維敦說，補助計畫辦法明訂受理時間為每一年度的9月1日至10月31日止，但也寫到若有特殊情形者，發展署可另行公告受理時間，這次特別延長至12月31日，是為了鼓勵雇主繼續僱用更多符合申請資格的高齡勞工，發展署目前也在研議是否修正辦法。

除了親送或郵寄至公立就服機構，何維敦說，今年也首度新增線上申請形式，雇主可至「中高齡者及高齡者就業相關服務網」(https://pmess.wda.gov.tw/advancedAgeFrontend/)申請帳號，再點選「線上申辦-繼續僱用高齡者補助申請作業」，線上申請系統不受時間及區域限制，雇主可即時掌握案件進度，同時也提供即時補正功能，讓雇主更快速有效率完成申請作業。

高齡者 勞動部

延伸閱讀

投資青年就業 產業新尖兵最高10萬訓練費、還有每月8千獎勵金

訪視產業新尖兵計畫 許銘春：培訓逾3萬青年就業

放寬80歲以上可申請外籍看護？勞動部：蒐集各界意見

侯友宜提逾80歲免巴氏量表皆可請看護移工 勞動部回應了

相關新聞

鼓勵繼續雇用高齡員工 勞動部延長申請補助時間至年底

為鼓勵雇主繼續僱用屆臨65歲退休年齡的勞工，勞動部自2021年推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，凡僱用屆齡65歲勞工達一定...

公司規定「穿1物」 OL困擾：私密處每2周就發炎

私密處反覆發炎怎麼辦？一名在銀行上班的女網友表示，公司規定要穿絲襪，她也會穿安全褲防走光，再加上內褲共三層，也許是密不透風導致念珠菌感染，每兩周就復發一次。對此，留言處也紛紛提出建議。

公司普渡員工出100元當供品經費 老闆：反正也是你們拿走「出錢很正常」

中元普渡期間，不少家庭會紛紛準備供品拜拜，公司也會舉辦祭拜儀式。一名網友抱怨，每年公司普渡時，老闆都會要求員工出100元當作供品經費，拜完都是員工帶走，所以認為「出錢很正常」，令原po不禁直呼，「遇過最摳的老闆」。

科慕打壓工會運作？5勞工協商代表 4人遭第一波資遣

台灣科慕公司七月底無預警宣布八月關廠歇業，資遣逾200名員工，經工會抗爭、桃園市政府強制協商，終於在8月14日達成協議。...

六成上班族颱風天曾被要求到班 五大苦命行業是這些

台灣發生颱風、地震的機會不低，根據yes123求職網今（30）日發布的「颱風天上工與企業防災調查」顯示，78%上班族颱風...

開學打工意願創十年新高 45%打工再兼家教兩頭跑

大學即將開學，面對通膨物價壓力，yes123求職網「開學打工家教與生活雙壓調查」顯示，有91.2%「有計畫」在新學期打工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦