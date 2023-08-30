不能接受踩點進公司？ 經理叫她早5分鐘到班引網兩派論戰

公司能讓員工準時上下班，是許多人希望的上班環境。日前，有女網友在Dcard上表示，公司上班時間規定為9點，但自己會在8點50分至55分打卡後去上廁所，最後在9點05分回到辦公桌開始上班。不過，主管卻要求原PO要盡量在8點55分就開始工作，讓她不解詢問「我並沒有遲到，為什麼經理不能接受踩點進公司呢？」

原PO透露，公司上班時間規定為9點，自己通常會在8點50分至55分打卡，並將包包放在崗位上，再去上廁所。她指出，處理完自己的事後，正式工作時間為9點05分，但經理卻要求她要在8點55分就開始工作。

原PO表示，自己並不認同經理的說法，認為公司已規定9點到班，經理就不應額外要求員工一定要早到。另外，她強調，公司規定員工要將事情做完才能下班，因此就算表定下班時間為6點，但自己也經常快7點才能下班，她不解詢問「我並沒有遲到，為什麼不能接受踩點進公司呢？」

貼文一出，便引起兩方論戰。部分網友認為文中主管太過古板，「真的不知道這種想法何時會消失，沒遲到、不影響他人、日程正常，其實我覺得就沒什麼問題啊」、「我個人覺得就是老公司不成文的規定，老前輩覺得就是要早到晚走才是效忠公司！」、「有時候坐在上面位置的長官，會喜歡用自己理想的條件掛在下屬身上，並且覺得是義務，當我們使用法規去照理談的時候，他們反而會規避，用情緒來解釋自己的不合理」。

也有其他網友表示原PO若要處理私事，便應該提早到班解決，「妳05分才正式工作，還理直氣壯什麼，妳要去廁所就9:30再去，做做樣子」、「提早到不是職場奴性慣了，而是自己更了解自己該做什麼事情」、「幾點上班就是幾點上班，這麼基礎的觀念都沒有辦法遵守，也難怪下班時間前，總是沒有辦法把事情做完」。