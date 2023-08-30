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公司規定「穿1物」 OL困擾：私密處每2周就發炎

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族示意圖。圖片來源/ingimage
圖為上班族示意圖。圖片來源/ingimage

私密處反覆發炎怎麼辦？一名在銀行上班的女網友表示，公司規定要穿絲襪，她也會穿安全褲防走光，再加上內褲共三層，也許是密不透風導致念珠菌感染，每兩周就復發一次。對此，留言處也紛紛提出建議。

原PO在Dcard發文表示，最近剛到銀行上班，由於上班一定要穿絲襪，因此她也會再搭裙子安全褲、內褲，共三層，「搞得我這個暑假已經因為念珠菌感染看四次醫生了，每兩周會復發一次，非常痛苦，請問有什麼可以改善的好方法嗎？已經都在吃蔓越莓錠了，但都沒有好轉」。

對此，有網友建議她除毛跟換穿法，「除毛、絲襪換成大腿襪款，內褲直接買長的像四角安全褲的，就不用穿了內褲再穿安全褲」、「除毛有試過嗎？絲襪買下面有開洞的試試看，或是安全褲買更薄的，然後盡量多跑廁所，有分泌物就擦乾，內褲穿一陣子就淘汰一批」、「我推薦妳穿到大腿根部的絲襪就好，大腿襪那種，不要穿褲襪」、「內褲一定要曬過太陽，在家或睡覺就不要穿，住的地方不要太潮濕」。

也有網友建議她吃益生菌跟坐浴，「我也在銀行上班，但我就不會穿安全褲了，是裙子太短嗎？還是膚色絲襪？最好的方法就是多喝水，益生菌或蔓越莓」、「甘露糖跟蔓越莓是對泌尿道感染有用，私密處建議吃私密處益生菌，有鼠李糖乳桿菌等等成份的會有幫助」、「坐浴！妳拿個盆子放溫水，然後加20cc的優碘，如果嚴重的話每天泡四次，一次可以泡十分鐘，讓陰道跟直腸浸泡到就好，洗完澡用吹風機吹一下」。

絲襪 Dcard

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