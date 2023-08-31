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操又沒保障！他分析5產業難招人 引網共鳴：疫後反差超大

聯合新聞網／ 綜合報導
通膨缺工時代，不少人為經濟壓力所苦。餐飲業示意圖。圖／聯合報系資料照片
通膨缺工時代，不少人為經濟壓力所苦。餐飲業示意圖。圖／聯合報系資料照片

通膨缺工時代，不少人為經濟壓力所苦。近日有網友分析，現在這麼多工作找不到人，不是只有單純薪水低而已，像是護理師餐飲業、營造業勞工，都是典型要不被剝削，要不就缺乏保障的行業，「不怕死不了，只怕沒能操到死為止」。

原PO在PTT發文指出，現在缺人的產業，7成是在疫情時被黨全面放棄，不僅不提供任何保護，還要剝削到死為止。另外3成是景氣反轉時會掛的不穩定行業，多附帶與保障絕緣的特性，死活全靠自己運氣。最典型的有以下幾種：

原PO表示，護理師是「最經典被逼著去死，再被剝削到死的工作」，疫情到現在這麼久了，補助還在海上飄，嚴峻時刻則是會接到奪命狂call。社會職業道德壓力多管齊下，不怕死不了，只怕沒能操到死為止。

疫情時說封就封，服務餐飲業公司說裁就裁、說關就關。原PO表示，各路餐廳、飯店、旅遊、航空業兵敗如山倒，補助和職訓不知道在哪裡，相關人員差不多都轉行去做外送了，反正死活沒人在意，那至少找個工時和工作量都自由做的職業。

原PO指出，建築業受益於前瞻8,400億計畫，行業出現前所未有的榮景，但其中9成是直接勞工，「大筆的沒份，有份的只有疫情時仍被逼著冒死上工，加上這行本來就不太有生命保障可言，連公認島內最好的客戶，都在美國被認證為公安規劃低端落後，其他案子的慘況可想而知」。

受先前鎖住正式教師名額影響，對代課教師的壓搾應該將近十年了，原PO認為，疫情期間，非正式編制的點鐘制人員全掛，正好死心全部轉行，現在想徵也沒人了。

疫情時爆單，傳產業被逼著上工冒生命危險做功德。疫情後沒單，則成了景氣反轉的最大受害者。原PO分析，「不論景氣好壞都是一個死字當頭，連中國人都不願意做這類行業，慘況可想而知」。

對此，留言也紛紛回應，「今日最中肯」、「錢少、不穩定又累，這幾個加起來怎麼可能不缺人」、「帶大家再次複習了疫情期間各種意識形態罔顧人命的政策」、「看看計程車補貼多少，看看醫護，政府真爛」、「這世界哪裡沒階級？」、「現在就沒有爽缺了，有也是相關人安排」、「靠專長和意願賺錢，你講的像以死相逼，不爽就離職，誰逼你了？」

餐飲業 護理師 通膨 離職 薪水 建築 PTT

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