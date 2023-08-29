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新人同事自願假日加班1小時 她崩潰問：他太奴還是我草莓？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族辛苦加班示意圖。圖片來源/ingimage
圖為上班族辛苦加班示意圖。圖片來源/ingimage

每個人對工作的定義不同，有人追求卓越表現，有人只想安穩生活。日前一名網友表示，她待在新創公司，很多制度不明確，雖然辦公氣氛活潑，但是假日也要處理工作事務，還沒有加班費，她認為這樣不合理，而公司新鮮人則樂意免費加班，讓她崩潰拋問「是同事奴性堅強，還是我太草莓？」

一名女網友在Dcard發文表示，她在新創公司上班，加上全勤薪資約3萬元左右，公司主管的態度是希望大家一起打拚，但制度都很不明確，雖然部門氣氛好，不過常常要用自己假日時間處理工作事務，而且也沒有額外的加班費，讓原PO感到困擾。

她指出，反觀新鮮人同事卻很樂意使用休假日工作，常常假日親自去公司處理工作，還說「只要花1小時而已，趕緊處理完就可以回家了啊，又沒什麼大不了的」，讓原PO疑惑「搞得我像是草莓一樣，假日來公司加班一下都無法忍受，同事還認為我工作做不完，都是因為我沒帶回家做」。

對此，網友回應「同事奴性堅強，才3萬為什麼要犧牲休假時間？還要帶回家做真的不合理，原PO還是考慮換個工作」、「薪水才3萬還包含全勤是什麼爛工作，換了啦」、「我待過跟原PO差不多的環境，真心建議快逃。因為如果團隊成員有人犧牲自己的時間來加班，並且被當成主管認可的標準，會造成惡性競爭」、「新創不少都是這樣，畫夢想、賣氣氛來包裝血汗責任制啦，要習慣！妳其實沒錯，但新鮮的肝現在還太單純，他不懂青春熱血是不能當飯吃的」、「我不會為了工作犧牲任何東西，縱使該工作有多麼符合我興趣，甚至到熱愛程度，除非是自己的事業」。

加班費 草莓 新鮮人 薪資

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