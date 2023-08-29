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科技業「資產千萬上看億」能提早退休？ 過來人曝：這歲數就能享福

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，前陣子跟科技業的朋友見面，發現他們房產、股票都不少，好奇如果開銷沒有特別大，是不是可以提早退休。示意圖／ingimage
一名網友表示，前陣子跟科技業的朋友見面，發現他們房產、股票都不少，好奇如果開銷沒有特別大，是不是可以提早退休。示意圖／ingimage

「科技業是不是都可以提早退休？」一名網友在PTT發文表示，他今年40出頭，前陣子跟科技業的朋友見面，發現他們房產、股票都不少，好奇如果開銷沒有特別大，是不是可以提早退休。對此，也釣出留言表示，「認識在一線IC設計的一堆人，普遍都規劃45歲退休」。

原PO表示，前陣子跟一些在一線IC或是台積電的朋友碰面閒聊，發現他們有人早就在竹北、新竹房子一坪20幾萬就入手，甚至不少人擁有兩、三戶以上，另外也有朋友股票滿手，AI熱門股有吃到。雖然當事人大多講的很含蓄，即使不是什麼高階主管，但目測淨資產都5千萬以上，甚至超過1億的也有。原PO也疑惑，要是在40初的年紀，開銷沒有特別大，這些科技人才是不是都可以退休了？

對此，網友表示，「我35退休，給你參考」、「認識在一線IC設計的一堆人，普遍都規劃45歲退休」、「人家月入百萬，大概三年退休」。也有網友說，「在台灣喔，別想，通膨比你預期的嚴重」、「沒生小孩的話可以，有生又想給小孩一切的話，即使年薪500萬也是得幹到50～60歲」、「科技奴隸明天就要去當奴了，我明天還在板上發廢文，你說呢」。

通膨 台積電 PTT 資產

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