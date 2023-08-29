科技業「資產千萬上看億」能提早退休？ 過來人曝：這歲數就能享福

找工作時，通常都會先投履歷，然後通過後接著面試，求職者通常會展現自己積極的一面，來替自己加分，不過有時候，可能會造成反效果。有一名網友表示，最近發現了一個新職缺很喜歡，因此每天都投一次履歷，雖然被開啟，但都沒有得到面試機會，好奇「這樣投會造成壞印象嗎？」，過來人也警告，真的不要，會讓人覺得很可怕。

2023-08-29 07:53