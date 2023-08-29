科技業「資產千萬上看億」能提早退休？ 過來人曝：這歲數就能享福
「科技業是不是都可以提早退休？」一名網友在PTT發文表示，他今年40出頭，前陣子跟科技業的朋友見面，發現他們房產、股票都不少，好奇如果開銷沒有特別大，是不是可以提早退休。對此，也釣出留言表示，「認識在一線IC設計的一堆人，普遍都規劃45歲退休」。
原PO表示，前陣子跟一些在一線IC或是台積電的朋友碰面閒聊，發現他們有人早就在竹北、新竹房子一坪20幾萬就入手，甚至不少人擁有兩、三戶以上，另外也有朋友股票滿手，AI熱門股有吃到。雖然當事人大多講的很含蓄，即使不是什麼高階主管，但目測淨資產都5千萬以上，甚至超過1億的也有。原PO也疑惑，要是在40初的年紀，開銷沒有特別大，這些科技人才是不是都可以退休了？
對此，網友表示，「我35退休，給你參考」、「認識在一線IC設計的一堆人，普遍都規劃45歲退休」、「人家月入百萬，大概三年退休」。也有網友說，「在台灣喔，別想，通膨比你預期的嚴重」、「沒生小孩的話可以，有生又想給小孩一切的話，即使年薪500萬也是得幹到50～60歲」、「科技奴隸明天就要去當奴了，我明天還在板上發廢文，你說呢」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言