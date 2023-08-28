快訊

被問郭台銘選總統是否不守承諾？侯友宜說話了

中國大陸仇日的反排汙水之亂：搶購輻射檢測儀、打電話騷擾日本

郭台銘參選總統 集團股中鴻海收平盤「這檔」漲幅最大

投資青年就業方案 勞發署中彰投分署助2萬人就業

中央社／ 台中28日電
勞動部勞動力發展署中彰投分署28日舉行「青年找工作免驚，善用政府資源有撇步」記者會，由分署長劉秀貞（左3）說明勞動部投資青年就業方案。 中央社
勞動部勞動力發展署中彰投分署28日舉行「青年找工作免驚，善用政府資源有撇步」記者會，由分署長劉秀貞（左3）說明勞動部投資青年就業方案。 中央社

勞動部推出「投資青年就業方案第2期」，勞動力發展署中彰投分署今天指出，到7月為止，已培訓超過5000名青年、協助2萬名青年就業，其中的青年就業旗艦計畫可助青年快速適應職場。

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天召開「青年找工作免驚，善用政府資源有撇步」記者會，由中彰投分署分署長劉秀貞主持，會中並邀請2名順利就業的青年現身說法。

劉秀貞表示，勞動部「投資青年就業方案第2期」提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」等目標，提供青年尋職各項協助，其中「青年就業旗艦計畫」為讓青年快速適應職場，提供先僱後訓的工作崗位訓練機會，也讓企業尋得好人才。

暑假期間正是社會新鮮人求職旺季，劉秀貞指出，中彰投分署到7月為止，已培訓超過5000名青年、協助超過2萬名青年就業。

對於還沒找到理想工作的青年，劉秀貞說，中彰投分署針對不同階段的年輕人，提供勞動部6項職訓計畫及5項就業促進補助計畫，不論是想培養一技之長的青年，還是想直接就業或創業的青年，都有量身打造的可運用資源，只要懂得運用，就業不困難，歡迎青年多加運用。

23歲的陳姓男子大學化材系畢業後，只有在學時的打工經驗，為了累積實戰經驗，他報名提供工作崗位訓練的青年就業旗艦計畫，經媒合到台氟科技公司擔任化學工程技術員，經9個月完整訓練後轉正為製程副工程師，因工作表現良好還獲加薪，他表示，很高興選擇參加職訓計畫。

29歲的張姓男子高工肄業後，打過不少短工，經尋求員林就業中心協助，就服員評估後，盤點轄區內的工作資源，認為以當地技術為重但缺工的製造廠最適合，由於張姓男子願意邊做邊學，媒合到金大展工業公司，如今他已開始帶領新進員工，他說，要幫老闆把專業與經驗傳下去。

青年 勞動部 求職

延伸閱讀

開學了！駕駛人力不足 台中跳蛙公車動線及班距調整方案出爐

桃園鐵路地下化出土南移封平交道 9個月交通黑暗期會勘解方

世客博熱展桃園市府與高鐵合作 免費定點定時免預約導覽

中彰投最大場就業博覽會登場 超過3000人現場投履歷

相關新聞

職場新人有苦衷「常打瞌睡」讓他好無奈 網友喊不要拖：直接找主管

你是會讓私人情緒影響到工作職場的人嗎？一名網友分享新人學弟因為家人過世、晚上睡不好，導致上班常常打瞌睡、發呆，造成案件進度緩慢，更大大影響自己的工作量，讓這名網友十分兩難，不知道該如何和新人溝通。

投資青年就業方案 勞發署中彰投分署助2萬人就業

勞動部推出「投資青年就業方案第2期」，勞動力發展署中彰投分署今天指出，到7月為止，已培訓超過5000名青年、協助2萬名青...

民間任職後回鍋當公務員 人父道辛酸：你要人家的錢、老闆要你的命

公家機關掀離職潮，卻有人從民間任職後「倦鳥歸巢」，新北市一名40多歲科長級公務員坦言，曾因為嚮往自由的工作環境與豐厚薪水...

「被資遣」不一定是自身工作能力有問題！ 律師：相關權益要拿到手

在華人的觀念裡，被資遣好像是公司對個人能力的否定，不論年紀多大、資歷多深，當聽到被資遣的那一刻，情緒必然受到轟然衝擊，但被資遣一定都是你的錯嗎？有沒有身邊的人（或者你自己）有理想抱負卻無從伸展的經驗呢？遇到下列這些狀況，只能說時運不濟稍微倒楣點，屁股拍拍趕緊站起來，把挫折感都拋開，真的不是你的問題！

為員工增添藝術風格！明門實業開拓企業文藝視野　打造美術館辦公環境

藝術風格的辦公室，更能刺激員工的工作熱情，創立自1983年的明門實業，專注於嬰幼兒相關產品的設計研發及生產製造，屢獲國際設計獎項的肯定。「給員工最好的辦公環境，是明門成長的秘訣。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦