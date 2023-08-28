投資青年就業方案 勞發署中彰投分署助2萬人就業

勞動部推出「投資青年就業方案第2期」，勞動力發展署中彰投分署今天指出，到7月為止，已培訓超過5000名青年、協助2萬名青年就業，其中的青年就業旗艦計畫可助青年快速適應職場。

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天召開「青年找工作免驚，善用政府資源有撇步」記者會，由中彰投分署分署長劉秀貞主持，會中並邀請2名順利就業的青年現身說法。

劉秀貞表示，勞動部「投資青年就業方案第2期」提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」等目標，提供青年尋職各項協助，其中「青年就業旗艦計畫」為讓青年快速適應職場，提供先僱後訓的工作崗位訓練機會，也讓企業尋得好人才。

暑假期間正是社會新鮮人求職旺季，劉秀貞指出，中彰投分署到7月為止，已培訓超過5000名青年、協助超過2萬名青年就業。

對於還沒找到理想工作的青年，劉秀貞說，中彰投分署針對不同階段的年輕人，提供勞動部6項職訓計畫及5項就業促進補助計畫，不論是想培養一技之長的青年，還是想直接就業或創業的青年，都有量身打造的可運用資源，只要懂得運用，就業不困難，歡迎青年多加運用。

23歲的陳姓男子大學化材系畢業後，只有在學時的打工經驗，為了累積實戰經驗，他報名提供工作崗位訓練的青年就業旗艦計畫，經媒合到台氟科技公司擔任化學工程技術員，經9個月完整訓練後轉正為製程副工程師，因工作表現良好還獲加薪，他表示，很高興選擇參加職訓計畫。

29歲的張姓男子高工肄業後，打過不少短工，經尋求員林就業中心協助，就服員評估後，盤點轄區內的工作資源，認為以當地技術為重但缺工的製造廠最適合，由於張姓男子願意邊做邊學，媒合到金大展工業公司，如今他已開始帶領新進員工，他說，要幫老闆把專業與經驗傳下去。