苦等不到面試…他求職「1舉動」太積極 老鳥嚇傻：真的太可怕

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇天天投履歷會被壞印象嗎。示意圖／ingimage
網友好奇天天投履歷會被壞印象嗎。示意圖／ingimage

找工作時，通常都會先投履歷，然後通過後接著面試，求職者通常會展現自己積極的一面，來替自己加分，不過有時候，可能會造成反效果。有一名網友表示，最近發現了一個新職缺很喜歡，因此每天都投一次履歷，雖然被開啟，但都沒有得到面試機會，好奇「這樣投會造成壞印象嗎？」，過來人也警告，真的不要，會讓人覺得很可怕。

一名網友在Dcard發文，表示最近發現了一個喜歡的助理新職缺，決定每天都投一次履歷，連續四天過去，都有顯示對方已開啟，但是都沒有面試機會。原po表示，新職缺的行業和目前的工作不相關，算是轉職，所以想從助理做起。

原po說，看人力銀網站上每天投履歷的人數約0-5人，但自己真的很想去，所以每天都投一次履歷，每次都針對職務內容描述自己能勝任的原因，他也好奇「大家覺得這樣投好嗎？會造成壞印象嗎？怕對方覺得我很煩，印象差了」。

此文一出不少過來人也勸他，「一天一封真的不要比較好，這種我都不敢找來面試，覺得可怕」、「公司可能會把你封鎖，要找你早就找你去面試了」、「每天投公司會封鎖你，建議不要」、「只會覺得你很煩，每天投這根本稱不上積極性好嗎？」、「好逼人！這種直接刷掉」、「這個行為和恐怖情人一直傳訊息的概念一樣⋯HR也會怕」。

面試 履歷 履歷表

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