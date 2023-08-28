職場新人有苦衷「常打瞌睡」讓他好無奈 網友喊不要拖：直接找主管

你是會讓私人情緒影響到工作職場的人嗎？一名網友分享新人學弟因為家人過世、晚上睡不好，導致上班常常打瞌睡、發呆，造成案件進度緩慢，更大大影響自己的工作量，讓這名網友十分兩難，不知道該如何和新人溝通。

原PO在Dcard工作版發文表示，部門來了一位新人學弟，由她負責帶，一開始覺得他態度認真，講解工作內容時會做筆記，只是常常同樣問題會問很多次，引導新人自己想答案他也想不出來。

然而，近期原PO最大的困擾是新人入職快一個月後，常常在位置上發呆、打瞌睡，影響案件的進度。詢問後，新人說是因為親人不久前過世，所以晚上都睡不好。但又過了快一個月，新人還是常常打瞌睡、發呆，原PO多次提醒，還建議他可以吃口香糖或喝提神飲料，不要讓工作延滯，但狀況卻沒改善。

原PO提到，她可以理解親人過世的傷痛，但新人的工作情況會嚴重影響到自己，新人進度緩慢會導致新工作都堆到自己身上，但她又擔心太要求工作成果會太不近人情。因此原PO發文詢問網友，該不該體諒新人，以及該怎麼跟他溝通。

貼文引發網友回應，許多人認為應該公私分明，不應將私人情緒帶進公司，「他情緒影響到工作應該是要請假」、「職場是來工作的，你的親人過世我很遺憾，也能理解你現在狀態不好，但該完成的工作進度還是得達成」。更有人直言，「如果他三天兩頭都在親人過世那是不是薪水你來付，公司不是開廟的欸」。

但也有人覺得，「家人過世真的需要體諒，先給他一段時間撫平傷痛，這段時間你可能就累一點吧，等到你覺得時間差不多了，再跟他說工作的事情。如果他還是一直這樣，那就用罵的、不然就叫他滾蛋」。

許多網友給出實質建議，認為應該直接匯報主管，「做到私下關心和提醒已經夠了，對方影響到團隊工作進度，若是我會直接將狀況告知上級主管處理」、「如果我是妳，我會跟主管先知會目前的情況，聽聽看主管有無特別的想法，不要等拖太久出大問題才説」、「應該跟主管討論他的適用性，並給他最後改善時間，若還是不如預期就只能讓他回家好好休息」。