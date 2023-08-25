他嘆「帶媽媽去面試比例變多」 眾人傻眼：這種人直接刷掉

面試是踏入職場的第一道關卡，不論學經歷或談吐、打扮，都要讓面試官留下深刻印象，錄取機率才會增加。不過有一名網友在PTT發文抱怨，在面試新人時會看到有些人會帶媽媽來，讓他看了相當無奈，多數人也認為帶父母去面試通常都會被刷掉。

原PO在PTT以「現在帶媽媽去面試的比例變多了嗎」為題發文，他回憶起小時候都自己去上學，但現在的孩子上國中有父母接送就算了，就連到高中都還在接送，讓他覺得時代真的變不同了，「可能是怕下課被網友拐走之類的吧？畢竟現在很多成年人都專門騙涉世未深的學生」。

不過最讓他覺得無言的是面試，原來有些人去面試還會帶媽媽一起去，原PO以為媽媽只是來旁聽觀察而已，沒想到竟然打算全程掌控，甚至什麼事都幫孩子代言，「讓人感覺這個人是不是二十幾歲了，還什麼都要依賴媽媽」。原PO透露之前有帶過一個新人，對方常常開口閉口就是「媽媽」，例如媽媽沒教過怎麼擰毛巾、在家裡媽媽都不會讓她掃地等等的，搞得其他同事怨聲載道，好像在幫別人當保母。

貼文讓不少人也看傻眼，「真的有人帶媽媽去面試？就算放她進去，主管也不敢用這種吧」、「正常的公司不會錄取這種人吧？」、「真的有這種人喔？好難想像」、「應該很多公司看到帶媽媽來的就會直接刷掉了吧」、「媽寶就待在家裡啊，媽媽是能保護一輩子喔？」、「真的看過，不過這種都會直接刷掉，誰敢用」、「我要是面試官看到父母陪同面試，死都不會讓她小孩面上」。

還有網友分享經驗表示，「之前待上市大公司也遇過，爸媽接送來面試，爸媽坐在會客室等，超帥」、「以前打工時遇過，但就是間小補習班」、「我以前年輕時在小公司上班，遇過跟女朋友一起來面試的，全程都女朋友在問薪水、放假…等」、「前幾天面試新人才有一個帶著媽媽來面試，從頭到尾都媽媽在問，雖然看到媽媽要求面試她要在場時我們就決定這位是不錄用的了，出於禮貌還是答應陪同面試」。