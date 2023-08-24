女牙助上班一個月被炒魷魚 原因讓她大傻眼

長得太漂亮有時也是一種困擾，一名女網友分享她在牙醫診所當助理的經歷，上班僅僅一個月，因為被醫生娘懷疑有化妝，突然就遭到解僱。

原PO在「爆料公社」發文表示，自己上個月到一間牙醫診所當牙助，上班時規定不能化妝，也不能戴有色隱眼，因此她都素顏上班。

沒想到醫生娘一回來，就認定原PO有化妝，還說她本人跟在監視器上看到的不同，接著就將原PO解僱。原PO堅持「自己沒化妝，連隔離霜都沒擦」，但醫生娘完全不聽她解釋，醫生也無可奈何，馬上付清所有薪資以及3000元的資遣費。

到了晚上，其他牙助打電話給原PO，她才知道只要是醫生娘覺得有點姿色的，都沒辦法在這間診所待很久，醫生也完全沒有決定去留的權利。

貼文很快引發網友熱烈回應，不少人認為原PO一定素顏也很美，「漂亮也是一種罪」、「妳是想說妳很正」、「求本人照片」、「門口應該要公告，禁止美女顧客」。也有人笑稱，「所以剩下的是醫師娘覺得醜的囉？」

許多人酸溜溜地表示，醫生娘應該是擔心老公出軌，「是怕老公被搶走吧」、「她怕妳取代她」、「可能醫生娘是小三上位所以很怕」。也有網友猜測，「連醫生都不敢吭聲，大概醫生有前科」、「管越多之後越容易出軌」。