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工作6年薪水沒漲過！不合理待遇讓她痛批：公司徹底讓我死心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己工作6年，卻被公司壓榨的親身經歷。示意圖／ingimage
一名網友分享自己工作6年，卻被公司壓榨的親身經歷。示意圖／ingimage

許多人進入職場後，即使工作量不斷增加，薪水卻遲遲不漲。一名網友在Dcard工作版發文分享自己的經歷，她在公司工作6年卻只領27k，主管還常常以各種理由要求她支援各項工作，薪水與工作量不成正比，讓她感嘆實在太超過。

原PO提到，當初應徵「業務助理」的職位，工作半年後，主管卻以「不希望妳只把自己定位在一個業助身分上」為由，替她增加許多和業務無關的工作。原PO認為自己就像打火隊，現場需要人，她就要去現場幫忙，要稽核了，就去幫忙處理稽核資料。

「今天是業務助理，明天是文管人員，後天是品保人員，大後天是生管助理，大大後天庫存不夠無法出貨，主管跑來責怪我為什麼沒有控管庫存？為什麼不會撥時間去倉庫盤庫存？這時候我又是倉管人員了。」原PO更表示，連其他部門的同事都會問她：「妳真正的職務是什麼？為什麼感覺妳全部的事情都包辦？」

原PO也將自己與主管的對話內容貼出來，當她向主管提出工作量過多，薪水卻沒有增加的質疑時，主管只說：「其他人要做的事情不比妳少，妳也知道公司最近業績不是很好，疫情剛趨緩，我也沒有時間跟上面的人談加薪」。

當原PO回應「那我就做到9/30」，主管一聽她要離職，便連忙改口說會去跟上面的人爭取看看。結果最後主管告知原PO，上面的人願意將薪資從2萬7調漲至3萬，前提是除了原本的工作之外，必須再加工作量，公司所有部門的稽核文件都要交由她來處理。

網友紛紛直呼離譜，在貼文底下留言建議原PO趕快離職，「真心覺得你還是離職，找其他工作，薪水的都會比現在公司高」、「做這麼久這麼多才拿3萬」、「2萬7可以待6年⋯你怎麼辦到的」。

也有許多人分享類似經驗，「助理只是好聽的職稱，其實是打雜的，哪裡有坑補哪裡」、「業務助理好像都這樣，尤其是小公司⋯而且這些其他工作他們會說是『主管臨時交辦事項』」、「我之前的工作就是這樣，本來應徵採購助理，後來被調到做業務助理，但同時又要忙生管製程的東西，也是辦公室一堆人的職代」。

Dcard 薪水 離職

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