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餐飲業新人第一天上班需一步到位？ 要求心算、兩邊跑難負荷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己在餐飲業工作的經驗，幹部對他的態度，讓他心生辭職。示意圖／ingimage
一名網友分享自己在餐飲業工作的經驗，幹部對他的態度，讓他心生辭職。示意圖／ingimage

許多人一開始找工作，都會選擇入行門檻較低的餐飲業，以累積經驗。一名網友分享，第一天到一間餐飲業報到，帶他的是一名男性幹部，教完一遍POS機（銷售時點情報系統）如何使用，就被一個人丟包在櫃台，應付所有相關業務。因不滿受到的待遇，「開的薪水也是基本薪資而已，下班就跟店長提離職了」。

原PO在「匿名3公社」發文表示，「現場客人很多都擠在櫃檯，電話和熊貓（foodpanda）又很常同時一起叫，官方賴（line）也有人訂餐，我根本沒辦法一個人同時間做這麼多事」，而且這名幹部強迫以心算找錢，明明POS機上有可以自動計算的鍵，不論是想按那個鍵、算得慢、算錯錢都會被唸，第一天到職忘記操作再問也是被唸。

後來該幹部嫌棄原PO的動作慢，「推了我的肩膀把我推到後面，他就直接自己操作了；然後他叫我到後場切水果，前台有客人時又叫我趕快衝過去，好歹也讓我洗個手吧。」這名幹部還說，「我要你兩邊跑，現在有客人你就是要馬上去」，可是其他同事明明都只做自己崗位的工作，不理解為何自己要兩邊跑啊。

不少網友都力挺原PO，「現在很多職場的老鳥都挺奇怪的，感覺他們做好多年的工作，總要新人第一天就能做好！我也是醉了」、「遇到第一天就要會的變態狂魔了，難怪要請新人」、「才第一天去也不給人時間適應，學東西記東西都不用時間的唷」。

也有網友點出該名幹部的心態，「他只是怕有其他人取代了他」、「他不喜歡你，想把你弄走，或許他有自己的人選了」、「說不定是幹部故意，要氣走新人的，讓老闆覺得他非常重要，不需要找新人」，也有人打趣地說道，「換成是我，離職後我就以客人身份回頭刁難他，讓他受點報應」。

餐飲業 薪資 POS 薪水

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