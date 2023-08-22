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在職孕婦被惡意針對、扣薪 網看完她經歷齊喊：快檢舉

聯合新聞網／ 綜合報導
有孕婦在職場上被無故針對，甚至被公司惡意扣薪。示意圖／ingimage
有孕婦在職場上被無故針對，甚至被公司惡意扣薪。示意圖／ingimage

不少女性在職場間，曾受過同事或老闆的歧視。有網友在臉書社團「匿名2公社」分享，她目前懷孕已五個月，卻被公司不停針對，甚至惡意扣薪。不過，原PO認為自己若再堅持下去，就可領到中秋禮金與年終獎金，猶豫是否要立刻提辭職。

原PO說明，她目前已懷孕五個月，卻不斷被公司無故針對，且惡意扣薪。她舉例，由於公司只請部分工時，所以在得知原PO懷孕後，公司即扣了原PO將近一萬多元的薪資。原PO補充，公司在周一至周四固定生產配件，周五則是組裝半成品，但因不需太多人手，公司便直接請原PO周五不需再來上班。

不過，最近公司因為人手不足，於是再次請原PO上周五的班。原PO透露，同事們平時習慣在周五叫外送，於是她在某個星期五便協助大家訂購外食，卻被老闆娘認為上班偷懶，並直接在群組命令原PO立刻下班，讓她感到十分委屈。

原PO表示，雖然自己有向老闆娘解釋，但對方卻直言「妳算什麼東西？」將原PO趕回去。她分享，之後自己忍不住委屈地大哭，並氣憤的表示不做了，便直接下班，甚至直接翹掉周一的班。

原PO補充，老闆先前還會因擔心員工臨時跑掉，刻意在每周發薪時，扣留一天的薪水。她坦言，至今已與公司多次起衝突，自己也面試了其他服務業的工作。但原PO透露，她在公司做了兩年多，擔心若現在離職就無法領到中秋禮金、年終獎金與產假，故發文尋求網友意見。

貼文底下，不少網友建議原PO要記得蒐集被公司針對的證據，並向勞工局檢舉，「收集證據提報勞工局」、「先錄影錄音蒐證，後續再討論」、「公司就是故意讓妳待不下去自動離職的，別懷疑！」、「不用忍著撐下去，公司會繼續刁難妳的，直接向勞工局檢舉，公司還有哪些有問題的都可以檢舉。」

也有網友認為公司不一定會提供文末所提的福利，提醒原PO要多注意，「部份工時老闆不一定要發奬金、所以有可能會領不到」、「都這樣了，估計也不會給妳什麼年終、中秋獎金了」、「妳確定還有產假可以領嗎？」

勞工局 離職 懷孕

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