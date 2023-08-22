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人力銀行參考薪資寫心酸的？ 求職者白眼：面試當場月薪砍1萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，公司在人力銀行刊載的薪資跟實際面試的薪資有落差，根本是在浪費自己時間。示意圖／ingimage
一名網友抱怨，公司在人力銀行刊載的薪資跟實際面試的薪資有落差，根本是在浪費自己時間。示意圖／ingimage

許多人力銀行刊載的職缺會寫上預期薪資，讓求職者心裡有底，在面談中雙方更好達成薪資共識，不過日前有女網友抱怨，面試了好幾間公司，明明在人力銀行上面寫薪資3萬6千元至4萬5千元，結果實際上在面談才說「底薪2萬7千元」，讓她氣得直呼「網站是寫好玩的嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，她面試了好幾間工作，明明人力銀行上面寫的職缺薪資是3萬6千元至4萬5千元，但實際在面試中卻說「沒經驗底薪2萬7千元」，她白眼表示，「我也有2-3年的經驗，按照他們公司津貼的算法（全薪）只有3萬4千元，也還不到網站上寫的3萬6千元啊，這是寫好玩的嗎？」

事後原PO向人資溝通，詢問為什麼人力銀行的職缺會這樣寫，但對方知道她的想法以後，就沒有安排後續面試意願了，讓她無奈表示「雖然檢舉這間公司，代表我也不用想錄取了，但不講誠信的公司，也沒有進去的意義」。

對此，許多苦主回應「我也有遇過，這種公司我一率檢舉」、「人資的想法是先騙進來再說」、「趕快去檢舉，我之前檢舉之後，人力銀行客服沒多久就打來詢問我了」、「我還遇過上面寫週休二日，面試時才跟我說月休4天的」、「我還有應徵A職位，結果過去要我做B職位的，真的浪費人時間」、「我還遇到一間在人力銀行掛3萬6千元以上，結果入職以後一直跟我推銷商品，我直接不做了，還跟我說第一天沒錢」、「基本上寫面議的都是低於4萬以下，面試還會一直批評求職者經歷不足來砍薪，遇到這種公司真的很嘔」。

面試 薪資 職缺

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