83％感受職場年齡歧視！阻礙中高齡就業的大魔王是誰？

世界銀行指出，退休後收入（含年金、投資收入）須達退休前的六～七成，才算能支應退休後的理想生活。光靠退休年金很可能不夠用，再加上近年通膨攀漲、投資市場波動，更增加老後財務風險。那麼，重返職場會是選項嗎？

那麼，退休後再回去工作，就可能是選項。但《遠見》「台灣迎向超高齡社會大調查」發現，只約21.5％的民眾選擇退休後持續工作，來增補養老金；另方面，有超過一成、13.3％的民眾，明確表達退休後就不考慮重回職場。

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然而，隨著平均餘命延長、財務壓力，退休期間可能超過20年，仍有逾八成民眾考慮重返職場，只是回歸形式不一。

其中有三成民眾表示任何形式都接受，但退休後重返職場的回歸模式，仍以特定公司的兼職工作為主、占30.1％；其次為外包或約聘工作（18.3％）、企業顧問與講師（16.3％）、時薪派遣（15.8％），只約一成仍堅持特定公司的全職工作。

對那些願意退休後重返職場的民眾來說，會接受哪些妥協條件？其中約45％願意接受彈性排班，如週末輪值或時薪派遣；其次是可接受外包或約聘（33.8％）、降薪（21.2％）、降職（15.7％）。

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交叉分析發現，49歲以下族群多半可接受彈性排班，20世代更超過51％願意退休後以此形式重返職場。104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明指出，愈年輕的族群，愈崇尚彈性自主的上班形式，不覺得這是一種「妥協」。

此外，願意接受降薪勝過於降職，一來因為彈性工時本來薪水就不如全職；二來礙於尊嚴，寧願少賺一點錢，也不願因降職而失了面子。這點在50歲以上族群特別明顯，願意降薪者，比願意降職者多了超過10個百分點。

年齡差別待遇第一名：升遷加薪機會變少

選擇不重返職場，或是覺得有所妥協，主要還是跟工作環境中的年齡歧視有關。

在問到是否認為或感受到職場對中高齡者有差別待遇時，只有16.3％表示都沒感受到；反之，約83％民眾感受年齡差別待遇，前三大差別待遇是升遷加薪機會變少（47.9％）、被勸退（44％）、職位易被調動或降階（30.8％）。

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進一步問到中高齡重回職場的阻礙有哪些？整體指出四大原因：被認定體力不濟，無法長時間工作（58.3％）；台灣企業不喜中高齡、錄取率低（54.8％）；專業能力不足或已過時（36.4％）；職位高不成低不就、很尷尬（35.3％）。

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值得注意的是，50歲以上的中高齡族群排序不同，六成直指是企業不愛錄取中高齡者，占比最大。顯見中高齡職場標籤仍存在，需要企業界更多的年齡友善政策，才能填補人口負成長而擴大的人才缺口。

63.2％民眾有意在50歲後轉職或創業

另一面，隨著退休後平均餘命延長，愈多人考慮活出「多階段」人生，年近半百仍想另尋工作舞台。

本調查發現，整體高達63.2％民眾有意在50歲之後轉職或創業，且約37％兩者都不排斥；而特別想創業者則達16.3％，超過選擇轉職的9.8％。

晉麗明解析，1946～1964年出生的嬰兒潮世代，比起之前的沉默世代來得更具財富與活力，也更自主，而年輕世代則普遍接受職場跳轉，因此對50後職場抱持開放態度。

此外，受限於現行職場與企業文化，中高齡轉職不易，有條件者會傾向自行創業，「台灣應該把握並鼓勵中高齡的創業能量。」

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（本文出自2023.08.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）