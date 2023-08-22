女兒是「聖母乩身」不能碰男生！ 迷信母幫應徵卻提怪問題

進入職場前，面試是讓求職者及公司互相了解彼此的機會，是不可或缺的一環。日前，有網友在臉書社團「匿名3公社」分享，公司最近招人，卻遇到一位阿姨幫自己女兒詢問工作內容，期間更強調女兒是聖母的乩身，不能碰觸到男生。阿姨對工作一系列詭異的提問，也讓原PO公司的人哭笑不得。

原PO表示，公司最近在應徵前台人員，工作內容需負責幫公司收件、回答客人的諮詢，和幫忙來電者轉分機等。他分享，阿姨在某天進來詢問工作內容，並坦言是想幫28歲的女兒了解工作。

原PO指出，在了解阿姨目的後，前台人員立刻表示須請對方帶履歷，再由人事處進行面試。他說明，阿姨接著向前台人員詢問，工作期間是否會接觸到男性，得到前台人員肯定的答案後，對方則強調女兒是聖母的乩身，不能碰觸到男生，甚至連爸爸都不行

原PO表示，阿姨接著提問工作的下班時間，而前台小姐則回應，偶爾會需要幫忙配合盤點或列報表出帳，若有加班，公司會支付加班費外，也會協助訂購便當。他透露，對方聽到回應後隨即表示「聖母說她必須下午5：30前到家，才不會被一些邪魔干擾。」甚至直言公司磁場不好，會干擾修行便直接離去，讓原PO公司的人在聽到前台人員轉述後都哭笑不得。

貼文底下，許多網友紛紛吐槽阿姨的行為，並認為對方太過迷信，「看來她女兒應該待在家裡，而不是出來工作。都28歲了，媽寶就算了，還要求一堆」、「阿姨，妳女兒只適合去當廟婆」、「這篇最恐怖的不是媽寶，而是迷信的程度」、「太誇張了」、「那就待在家就好，不用擔心超過5:30還沒回到家吧！」