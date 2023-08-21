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畢業入職夢幻公司領35k卻嘆無聊 網友直呼：身在福中不知福！

聯合新聞網／ 綜合報導
畢業後順利入職是許多應屆生的夢想，然而即使找到眾人稱羨的夢幻工作，也不一定是心之所向。示意圖／ingimage
畢業後順利入職是許多應屆生的夢想，然而即使找到眾人稱羨的夢幻工作，也不一定是心之所向。示意圖／ingimage

「找工作」是許多畢業生的共同煩惱，就業後還可能面臨薪水不高、工作超時等困境。日前一名網友分享，畢業後進了一間夢寐以求的公司，但平常沒事做，入職兩個月就覺得很無聊，猶豫是否應該捨棄安逸，去找其他更有競爭力的工作。

原PO在Dcard工作版發文，表示自己應屆畢業後進了一間名聲好、福利好、離家近、薪資35k左右的公司，每天都能準時下班打卡回家。文中提到，他每天去上班就是先緩慢的吃早餐，才開始做事，做完給同事檢查，等待時間就是發呆玩手機聽podcast，到下午又是一樣的循環，「入職才第二個月就覺得好無聊，像在養老、等退休一樣。」

原PO表示，雖然身邊的人都很羨慕自己找到這麼舒適的工作，但卻不免擔心自己失去競爭力。因此原PO發文詢問網友，如果遇到這樣的狀況，會選擇找其他的工作，還是保留現在的工作，讓自己有穩定的收入，下班再去做其他想做的事？

貼文引發網友討論，許多人直呼羨慕原PO，不少網友表示，「這種爽缺我怎都找不到」、「提升什麼競爭力，提升後只會能者過勞」、「失去競爭力？你離開會後悔的，大部分工作都是越換越爛，只有少部分的人越換越好」、「35K算好了，離開會後悔，現在的社會就是能者過勞，不要相信大人說的什麼能者多勞，最後會過勞死。你可以無聊時閱讀或考幾張你喜歡的證照」。

但也有人認為，可以趁剛畢業還年輕多嘗試，「趁年輕多闖闖沒什麼不好啊，不過第一份工作至少做一到兩年，真正掌握相關技能，之後履歷比較好看」、「這個工作會讓你跳槽或可以談薪水嗎？ 如果沒有的話我會離開，畢竟還年輕」。

有網友指出，「人真是矛盾的動物，現在公職工作少抱怨無聊，離開公職去私人企業薪水少工作多又抱怨血汗」，但也有人認真提出建議，「職涯規劃還是要回歸你自己本身，如果很確定人生當中，工作就是混口飯吃，不要讓自己餓死、下班有別的興趣可以經營，那你這份真的是個爽缺。但如果你覺得很痛苦、覺得很浪費人生、很迷惘，那真的建議你好好想一下，你想要的是什麼樣的工作內容？」

競爭力 過勞死 薪資 Dcard

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