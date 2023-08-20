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面試被問「為何找這麼低薪的工作？」 躺平族超誠實回答讓對方傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友到公司面試，面試官詢問「30歲了為何能接受這麼低薪的工作？」示意圖／ingimage
一名網友到公司面試，面試官詢問「30歲了為何能接受這麼低薪的工作？」示意圖／ingimage

「躺平族」是大陸流行的網路用語，意指年輕群體出現「與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇「躺平」，無欲無求」的處事態度。近日一名網友到公司面試，面試官詢問「30歲了為何能接受這麼低薪的工作？」他則秒回「我打算不婚不生、不買車買房，只想微躺平」，令對方相當傻眼。

一名男網友在論壇Dcard發文表示，他近日到公司面試，面試官詢問他，為什麼他已經30歲了，還會找這麼低薪的工作？他則回答，因為他不打算結婚或生小孩，也不想買車或買房，只想住在家裡，加上他的物欲低，只追求躺平，一番回應讓面試官傻眼，他笑稱「我是不是不該太誠實？」

其他人則留言「你可以問他：那你們願意給高一點嗎？」、「優點：穩定安逸不會離職，缺點：被動消極沒有熱情」、「我跟你一樣，然後就錄取了，發現整個部門的人都是很不會說謊的人，他們說這個空缺找很久了」、「不一定，有些人就喜歡老實人啊」、「你應該反問他，你有這個疑問的話，為什麼還要找30幾歲的人來面試？」

有網友建議「面試就像表演，切記不要太誇大但也不要太誠實。另外你說想躺平，如果我是面試官反而覺得你沒積極性，未來任職後會不好用。如果有更合適人選，會優先把你淘汰」。

有人分享自己的面試經驗，「我有一次去面試，接待我的人資就噓寒問暖問一下我，您有吃過早餐了嗎？我下意識直接回，我沒吃早餐的習慣，那人資感覺白眼快翻到天花板上」。

面試 Dcard

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