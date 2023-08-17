求職年輕人大好機會來了！這5大領域幫你職訓又給工作

勞動部為協助重點產業打造尖兵解決人才荒，推出「產業新尖兵」計畫，虎尾就業中心邀集雲豹等8家知名綠能廠商甄選人才並委託虎尾科技大學辦理「太陽光電技術士短期訓練班」今天結訓，30名綠能科技新尖兵孵化誕生，就服中心指出，青年不用擔心高額訓練費用，參訓最高可補助10萬元，訓練期間還有8000元獎勵金，歡迎年輕人把握機會參加。

為解決綠能產業人才荒，虎尾就業中心集結益陽能源、明興機電、明徽能源、宏都公司、麗日鑫公司、銓泰環能科技、曜昇綠能、雲豹能源等八家太陽能綠能科技廠直接到訓練場挑選人才，以最快速度填補人力缺口，也協助學員無縫接軌踏入職場，這次參加甄選的廠商共釋出60個缺額，足見太陽光電求才若渴。

這批結訓的「人才能源」也在今天同步輸送到太陽能業者手中，讓人力荒的業界口氣，同時也持續再培訓後繼人才。

麗日鑫負責人魯學程表示，國家發展綠能，產業對人才需求量急劇增加，傳統的電子、電機等理工科系人才已無法滿足現況，加上以往綠能產業通常不會是電子、電機科系畢業青年的首選，使人才選擇受到限制，隨著綠電成為國家重點發展產業，透過勞動部「產業新尖兵」計畫培養更多理工或非理工領域學員加入綠能產業，不僅招募人才更多元，人力來源也大幅增加，對業界人才招募更有幫助。

30名結川生有兩名是女生，女學員蔡筱鈺說，她研究所主修建築與室內設計，畢業從事室內設計達6年，發現目前綠建築已成趨勢，太陽光電也是未來建築的重要元素，因此報名投入訓練，希望考取證照，拓展自己的職場領域。

「我要成為綠能新女力！」電子工程系畢業的吳佩蓉也說，剛畢業很迷茫，幸在老師鼓勵下決定參加這項職訓，沒想到激發出濃厚興趣，如今她把綠能科技作為就業人生的第一目標。

虎尾就業中心主任張春美表示，產業新尖兵的課程涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷等5大領域，青年不用擔心高額的訓練費用，參訓者不僅最高補助10萬元，訓練期間還有8000元獎勵金，每人最高獎勵9.6萬元，機會難得。

勞動部資料顯示，去年15至29歲青年失業率達8.4%，明顯高於全體的3.7%，張春美認為，這與青年處在摸索階段，更換工作頻繁有關，年輕人對職涯方向迷惘是常見的困擾，因此，勞動部推出「青年職得好評計畫」，透過就業中心諮詢建立「履歷健診」並協助青年職涯定向、模擬面試，只要在就業穩定工作滿90天，還可獲獎勵金3萬元，相關細節歡迎洽詢05-6330422。