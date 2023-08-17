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求職年輕人大好機會來了！這5大領域幫你職訓又給工作

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾就業中心委託虎尾科大開辦短期職訓班，培養更多綠能科技產業人才，成效極佳，受訓有補助，結訓馬上又有好工作，深受年輕人喜愛。記者蔡維斌／攝影
虎尾就業中心委託虎尾科大開辦短期職訓班，培養更多綠能科技產業人才，成效極佳，受訓有補助，結訓馬上又有好工作，深受年輕人喜愛。記者蔡維斌／攝影

勞動部為協助重點產業打造尖兵解決人才荒，推出「產業新尖兵」計畫，虎尾就業中心邀集雲豹等8家知名綠能廠商甄選人才並委託虎尾科技大學辦理「太陽光電技術士短期訓練班」今天結訓，30名綠能科技新尖兵孵化誕生，就服中心指出，青年不用擔心高額訓練費用，參訓最高可補助10萬元，訓練期間還有8000元獎勵金，歡迎年輕人把握機會參加。

為解決綠能產業人才荒，虎尾就業中心集結益陽能源、明興機電、明徽能源、宏都公司、麗日鑫公司、銓泰環能科技、曜昇綠能、雲豹能源等八家太陽能綠能科技廠直接到訓練場挑選人才，以最快速度填補人力缺口，也協助學員無縫接軌踏入職場，這次參加甄選的廠商共釋出60個缺額，足見太陽光電求才若渴。

這批結訓的「人才能源」也在今天同步輸送到太陽能業者手中，讓人力荒的業界口氣，同時也持續再培訓後繼人才。

麗日鑫負責人魯學程表示，國家發展綠能，產業對人才需求量急劇增加，傳統的電子、電機等理工科系人才已無法滿足現況，加上以往綠能產業通常不會是電子、電機科系畢業青年的首選，使人才選擇受到限制，隨著綠電成為國家重點發展產業，透過勞動部「產業新尖兵」計畫培養更多理工或非理工領域學員加入綠能產業，不僅招募人才更多元，人力來源也大幅增加，對業界人才招募更有幫助。

30名結川生有兩名是女生，女學員蔡筱鈺說，她研究所主修建築與室內設計，畢業從事室內設計達6年，發現目前綠建築已成趨勢，太陽光電也是未來建築的重要元素，因此報名投入訓練，希望考取證照，拓展自己的職場領域。

「我要成為綠能新女力！」電子工程系畢業的吳佩蓉也說，剛畢業很迷茫，幸在老師鼓勵下決定參加這項職訓，沒想到激發出濃厚興趣，如今她把綠能科技作為就業人生的第一目標。

虎尾就業中心主任張春美表示，產業新尖兵的課程涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷等5大領域，青年不用擔心高額的訓練費用，參訓者不僅最高補助10萬元，訓練期間還有8000元獎勵金，每人最高獎勵9.6萬元，機會難得。

勞動部資料顯示，去年15至29歲青年失業率達8.4%，明顯高於全體的3.7%，張春美認為，這與青年處在摸索階段，更換工作頻繁有關，年輕人對職涯方向迷惘是常見的困擾，因此，勞動部推出「青年職得好評計畫」，透過就業中心諮詢建立「履歷健診」並協助青年職涯定向、模擬面試，只要在就業穩定工作滿90天，還可獲獎勵金3萬元，相關細節歡迎洽詢05-6330422。

研究所從事室內設計的女學員蔡筱鈺也參加綠能短期訓練，學成後可投入綠建築行列。記者蔡維斌／攝影
研究所從事室內設計的女學員蔡筱鈺也參加綠能短期訓練，學成後可投入綠建築行列。記者蔡維斌／攝影
電子工程系畢業的吳佩蓉也在綠能職業短期訓練中找到職場人生目標。記者蔡維斌／攝影
電子工程系畢業的吳佩蓉也在綠能職業短期訓練中找到職場人生目標。記者蔡維斌／攝影
虎尾就業中心委託虎尾科大開辦短期職訓班，培養更多綠能科技產業人才，成效極佳，受訓有補助，結訓馬上又有好工作，深受年輕人喜愛。記者蔡維斌／翻攝
虎尾就業中心委託虎尾科大開辦短期職訓班，培養更多綠能科技產業人才，成效極佳，受訓有補助，結訓馬上又有好工作，深受年輕人喜愛。記者蔡維斌／翻攝

青年 勞動部

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