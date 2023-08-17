比起餐飲業寧願跑外送？過來人曝4大黑暗面 網：幾乎全中

台灣的飲食文化發達，走在街上經常可見各類小吃攤販、餐廳林立，而如此龐大的商機，同樣也需要眾多的人才投入才能將其撐起。然而，餐飲業長期缺工的消息卻時有耳聞，對此，一名有過餐飲經驗的網友就以「餐飲業缺工的雇員心理」為題，在Dcard上分享自己的看法。

原PO表示，自己曾因為嚮往餐飲業，在轉換工作跑道時，在餐飲內場工作了八個月。當時工作環境的同事以兼職打工的大學生為主，下班後還會彼此相約去吃消夜，不過對於三十出頭歲的原PO而言，餐飲業的體力消耗已影響他甚鉅。

同時，原PO結合自身經驗，歸納出四點他認為「比起從事餐飲業，大家寧願跑外送」的主要原因。

第一是兩段班的工時安排。因為平日來客量較少，店長通常會將員工的休息時間安排在下午，並要求員工分兩段打卡，這之間既不計薪、員工也因為一身油膩不好出門，最後只能乾耗在店裡。表面上工作時長八小時，但往往待在店裡的時間已超過半天。

第二則是沒有員工休息區。原PO記起當時店內員工用餐時，因為沒有專門的休息區，只能窩在未開放客人用餐的樓層，若有客人需要入座，自己就只能再另尋他處休息。原PO後來曾參觀過澳洲某小型工廠，發現其工作間都會備有茶水咖啡讓員工使用，再比照他在台灣看過的員工福利，發現台灣老闆在這方面多半吝於支出。

第三是不願簡化能夠方便員工的SOP。原PO表示，常看到許多餐廳引進了自助付款和送菜機器人，讓工作效率加快不少。不過仍有老闆甚至不願以幾千塊購買推車，讓外場員工需要在人力不夠的情況下，花費大把時間做桌面清理。

最後則是薪資及勞健保、休假問題。原PO約莫十年前的月薪是23800元、月休五至六天，其班表是由店長安排，也沒辦法指定早晚班、經常交叉著上，整體雖有符合勞基法，但這樣的勞動條件若持續下去，卻注定會拮据一輩子。

貼文一出，讓許多網友深有同感，「台灣餐飲的環境只會越來越糟糕，到最後跟日本一樣請不到人。餐飲不被尊重、環境薪資福利糟糕、餐飲舔狗式跪舔客人，如今台灣人越來越難伺候。」、「餐飲科7年的出來一不到一半做餐飲，以後餐飲真的請不到人...」、「我做餐飲也有個好幾年了，上述的狀況真的是每樣必中，尤其是明明知道兩段班，卻不會挪出一個空間給員工們好好休息。」