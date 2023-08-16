同事請假稱「被插3支黑令旗」秒被闆娘識破 網笑：集滿4支可做這事
不想上班請假理由千百種，但最好是能讓人信服又合乎情理。一名網友分享同事為了請假，還請另一名同事一起演戲，搬出「黑令旗」，結果秒被老闆娘識破，冷淡回應。貼文曝光眾人笑翻，建議再等一等，集滿4支「就能去唱京劇」了。
一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文分享職場趣聞，內容是一名同事為了想請假，還請另一名同事幫忙演靈異戲碼，傳訊息先問老闆娘是否相信鬼神之說，再說明請假同事從前一日下班後就不太對勁，一早就載到廟裡去拜拜，廟公說同事背上被插了3支黑令旗，處理困難，需要調假。
結果，見過世面的老闆娘看了訊息後，秒識破員工根本是瞎掰，無奈說「我真的不知道該說什麼」，並表示自己快要生產，無法代班，冷冷的回一句「不要再跟我說假的事…你們自己換好班就可以」。
貼文曝光笑翻眾人，紛紛留言「想請假的理由千百種，這我還是第一次看到」、「有請廟公現身說法」、「厲害，請個假連黑令旗都出來了」、「有夠瞎的請假理由」、「看這種套路是不是89小朋友想請假？」、「這是今年最新的理由，就坐等下次要插幾支」、「不要去處理阿，再撐一下等到被插四支黑令旗的時候，就能去唱京劇了」、「不錯了啦，還會掰民俗類的理由，我聽過早上起來找不到眼鏡，然後要請一天假的」。
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