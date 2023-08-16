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同事都31K！他領37K被要求「簽保密協定」 釣出苦主：就是問了被開除

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日透露，他相比其他同事薪水高了6K，卻被老闆要求簽保密協定。示意圖／ingimage
一名網友近日透露，他相比其他同事薪水高了6K，卻被老闆要求簽保密協定。示意圖／ingimage

「為什麼職場工作不能講薪資？」一名網友近日透露，他相比其他同事薪水高了6K，卻被老闆要求簽保密協定，所以當其他人在抱怨薪水太少時，自己的立場就有些尷尬。貼文一出，也引起熱議。

原PO在Dcard發文指出，他在餐飲業上班，工時高、月休少，就算全勤薪水也才31K，受不了只好三番兩次請老闆加薪。因為店裡流動率高，老闆似乎也不想要一直重新員工教育，最後雙方妥協，幫原PO加薪至37K，「但是老闆跟我說，千萬不能跟其他同事說，還簽保密協定」。

原PO進一步表示，之後某次跟同事聚會，大家都在抱怨公司，才發現其他人普遍領31K左右，而原PO領37K卻被要求不能透露，心情難免有些複雜。他也詢問眾網友，「大家的公司也是這樣，不能透明化自己的薪資嗎？」

對此，網友表示，「這還用問嗎，如果你讓31K的那群知道你37K，後果可能滿嚴重的」、「換位思考呀，若你是老闆，每個員工都來要糖吃，那會很麻煩，你一個人增加6K，5個人就是30K，30K能做的事很多，就是不給員工」、「很現實的問題，看到別人拿的比自己高，80％都會眼紅，扯一點的開始搞你」。

也有過來人吐經驗，「上次我在公司問別人薪資，老闆就說要把我開除，後來發現因為我是做最久、但薪水領最少的人，所以才不讓我問人」、「之前在餐飲業，我常會去問別人薪資，整家店7、8個人的我幾乎都知道，包含一年內有3個人去喬薪水，漲幅不大，但時薪漲10元也是開心啊。主管最後氣死了，但缺人也不能拿我怎樣，密薪制不曉得壓了多少老實人薪資成長空間，支持公開透明」。

另外，也有專業網友表示，「同公司的同事之間，薪資確實不能互相討論。有些公司甚至明文規定（公告）不能討論，並將規定寫在員工守則或聘僱合約中。大規模的公司由人資部門來決定入職時的底薪，以及日後的調薪或年終獎金，甚至連直屬主管可能都無法準確知道自己的下屬薪資多少。主管只負責打考績，至於考績和加薪／年終獎金的標準，則由人資依照制度發給，而不是由主管決定」。

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