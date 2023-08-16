00後「職場態度」超逆轉！企業這樣提升「Z世代」幸褔感

image source：pexels

文／陳羿郿

繼1995年後出生的Z世代，2000年後出生的00世代也在去年正式離開校園，進入職場，跨世代的職場新鮮人對工作的期待也為企業組織帶來不少衝擊，根據最新公布的「新世代人才白皮書」中，YZ世代（18至35歲）比起X世代（36至44歲）更偏向在意職場多元文化。



除了薪資考量之外，高達84.2%受訪者會考慮公司在社會議題（環保減碳、性別平等、勞工權益等）作為與形象，其他考慮因素還包括福利制度（85.0%）、員工照顧（78.8%）、工作環境（68.8%）。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年內（2022/07/13～2023/07/12）「Z世代找工作」的熱門關鍵字，包括薪資、薪水、主管、福利、學習等。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從關鍵字可以發現，年輕人找工作除了薪資，對於工作的時間與時數和生活的平衡也很在意，並非只追求高薪資，生活與工作時間的調配也是重點。而在眾多行業中，國營或泛國營事業員工是不少人相當嚮往的職業，不僅薪資、津貼有保障，還是多數人心中「生活平衡」的代表，每次徵才都吸引許多民眾報名，像是中鋼、中華電信、台灣高鐵等，這些企業機構又有哪些吸引Z世代積極加入的條件呢？

一、中鋼公司



中鋼為泛國營企業，據yes123求職網調查指出，2023年畢業生最想進入的夢幻企業中，中鋼在傳統產業中名列「TOP 10」。新進員工薪水待遇，「師級」職位起薪為40,000元，「員級」職位起薪為30,000元，三個月試用期滿後，將視個人績效表現辦理新進考評調薪。除了基本薪給，每年還有固定發放1個月年終獎金、16,000元彈性福利金、6,000元旅遊補助、1,000元生日禮金及合計5,500元的四節代金；其他獎金則視營運獲利核發。

福利制度面，中鋼也不手軟，提供員工持股信託、結婚補助、新生兒祝賀禮金、子女教育獎助學金、附設幼兒園、年終摸彩、交通福利、研習進修等。

而YZ世代求職時會考慮公司在社會議題的作為與形象，中鋼擁有鑽石級綠建築的集團總部大樓，且公司持續推動小港生產基地的綠化工作、營造廠區公園化，亦跨足太陽能光電、離岸風電等綠能產業，並投入綠色軌道運輸工作，包括建造台灣高鐵電車線工程車，以及參與高雄捷運、高雄輕軌、淡海輕軌、安坑輕軌等工程，為建構綠色生活貢獻心力。綜觀以上條件，中鋼每次招考消息一出，均吸引眾多考生報名。

image source：維基百科（中鋼集團總部大樓）

二、中華電信



中華電信基本起薪33,370元，提供高於產業平均的薪酬，且採取「不裁員不減薪」原則，員工能夠安心在企業發揮所長。除了本薪還提供購股補助，滿6個月試用期的員工，每月可固定扣繳薪資上限10%，公司會再補助約30%，待員工退休或是離職時得以賣出，公司則每個月都會發給員工認股明細。

在職場環境及福利方面，為了使員工能兼顧工作和家庭，實施育嬰減少工時制度，讓育有3歲以下幼兒的員工，每天可減少1小時工作時間，薪資、福利、全勤、考績完全不受影響。為推廣職場運動風氣、促進員工身心健康，中華電信也建造安全舒適的運動場域，包含室內健身房、游泳池與室內外球類場等合格綜合體育設施。



像是中華電信仁愛大樓的游泳池占地530平方公尺，提供員工下班後的最佳去處，鼓勵同仁養成規律的運動習慣。中華電信全台設置達30處會館，鼓勵員工休假，提供休閒住宿；當年度累積請休假滿一定日數，公司將發放旅遊補助。穩定的工作環境、福利、補助等都是吸引求職者想進入中華電信的原因。

image source：FB/中華電信行動學園

三、台灣高鐵



台灣高鐵在今年畢業生最嚮往的傳統產業「夢幻企業」中名列第三，保障薪資14個月，另有三節獎金、勞健保、團保、津貼補助等，2022年年終獎金，開出個人基本薪資2個月。去年更針對所有10職等以下同仁，辦理「年度績效調薪」，依照個人績效評等、薪資落點等標準調薪，整體調幅約為2.5%。

台灣高鐵也從食、衣、住、行、育、樂等提供全方位的員工福利，包括：在各辦公區域提供團膳及夜間執勤人員的早餐、宵夜；提供免費制服及定期清洗服務；為出差同仁安排舒適、整潔的公務宿舍；高鐵員工上班搭高鐵憑識別證通勤全免費，每年還有20張半價乘車兌換券。

此外，更定期為同仁安排健康檢查，公司內並有員工自發創設的多元社團活動，並提供健身房等運動休閒設施等，讓同仁在工作之餘能夠同時兼顧身心健康。人力銀行分析，台灣高鐵因其穩定性，以及相對優渥的薪資福利，深受不少新鮮人喜愛。

image source：FB/台灣高鐵

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