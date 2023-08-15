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台北妹面試「提2句話」秒被刷掉 面試官認愛用這類人：聽話耐久

聯合新聞網／ 綜合報導
面試示意圖。圖／ingimage
面試示意圖。圖／ingimage

台北人總因居住環境、資源等都比較優渥而備受羨慕，不少人也因此「北漂」定居，不過有網友表示，自己在找找工作時反而因此受到歧視，只要表明自己是「台北人」、「住家裡」就會被刷掉，讓她委屈抱怨家裡只是普通家庭，「台北人並沒有非富即貴」。

求職面試總會遇到許多狀況，近日一位台北妹子在Dcard抱怨自己找工作時常因「出生地」飽受歧視。面試時，只要回答「我是台北人」、「目前住家裡」，基本上就跟該份工作無緣，甚至還會被面試官調侃「住家裡喔，應該沒什麼壓力齁」、「欸你住家裡很爽耶！不用付房租」、「台北人啊，你應該不急找工作齁」等話，讓她非常不適。

甚至還有面試官直言「喜歡找外縣市的人，因為聽話耐久」，令她忿怒表示如果想找「非台北人」，又為何要叫她去浪費時間？也難理解公司用外縣市人的生活壓力來當錄取與否的評估，質疑難道台北人都是凱子，沒有市井小民嗎？住台北就沒有生活壓力嗎？「台北人並沒有非富即貴」，她家也只是普通家庭，有各種生活開支要承擔，住家裡也是為省錢，然而每每面試時她都要承受這種充滿歧視且窺探隱私的問答。

發文引起網友熱議，認為「那些公司素質蠻差的，表示就是想找有壓力可奴役的人，那就不用去啦」、「會講這種話的不要進去也好」、「怎麼我跟你相反，遇到的面試官都說『你不是台北人哦，你了解這邊物價嗎』」、「台北人 ，在台北台中高雄都有拿到上市上櫃公司的offer，但進新工作被中南部的老鳥欺負，原因：誰叫你是台北人」。

也有人認為面試官或公司的想法也不能說錯，「其實也沒說錯，我住家裡，有一些存款，就算一年不工作、都不會太傷，只是不敢出門娛樂」、「我確實聽過有些主管認為聘北漂的比較好，理由也是因為它們有房租壓力不敢隨意辭職，雖然這想法有點狹隘，但還算能理解，不過講話陰陽怪氣就真的讓人很賭爛了」。

面試 北漂 求職

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