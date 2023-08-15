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作業員「加班破百小時」後月薪近五萬元 他問：算高嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友看到作業員的薪資單，加班費近兩萬元，加上底薪後總薪資近五萬元，發文詢問「這樣薪水算高嗎」。圖／轉自PTT八卦版
一名網友看到作業員的薪資單，加班費近兩萬元，加上底薪後總薪資近五萬元，發文詢問「這樣薪水算高嗎」。圖／轉自PTT八卦版

許多人開始上班工作之後，為了想要擁有更高的收入，除了在原本的時段上班之外，也會再額外加班，或是兼職，以獲取額外的薪水。一名網友因為看到一張作業員的薪資單，而好奇一個月近五萬元的薪水是否算高？

原PO在PTT八卦版發文附上一張作業員的薪資數據，一個月加班就高達111個小時，總共加班費為20744元，加上基本底薪29080元，也就是月薪有49814元，將近5萬元。再搭配年終獎金那些還沒計算，不禁好奇「作業員月薪49814算高嗎？」

看到數據後，網友們都對加班時數感到震驚，「這有休假嗎」、「人生只剩工作，不如做三萬四處玩」、「加班堆出來，有錢沒生活，可憐哪」、「如果週休，那就等於每天工作13小時」、「9萬表示：在忙什麼」、「這是賣肝換來的耶」、「超可憐，加班都快追上底薪」、「只能工作24小時遲早突破10萬，加油！」

也有網友發現，加班時數似乎不太合理，「這加班時數違反勞基法了吧，可以檢舉」、「違反勞基法囉！檢舉起來！加班時數上限每月只有46小時，協商上限也才54小時，這個加起來已經破百！」、「超過太多了吧，可以勞檢了」，另有網友提出這薪資單是移工的可能性，「外勞跟本國勞工，月時薪資不同？」但依現行《勞動基準法》第32條規範，不論本國勞工、外國移工，雇主延長勞工之工作時間，一個月不得超過46小時，但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，延長之工作時間，一個月不得超過54小時，確實有違法之疑慮。

薪水 加班

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