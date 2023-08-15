面試官當面酸求職者反被嗆 過來人直言：面試本來就是互相的

面試是讓求職者與公司互相檢視對方的機會，有網友在Dcard上表示，自己曾聽說某位主管在面試時，挖苦對方的學歷，卻反被面試者回嗆。這則故事也讓原PO好奇，大家面對面試官的酸言酸語是否會立刻反擊。

原PO分享，自己曾聽說有人去面試時，被面試的主管嫌棄學歷不太優秀，屬於後段班。對方在聽到主管的挖苦後，也立即反擊回應「所以我來面試後段班的公司。」讓主管當下惱羞成怒，請面試者離開。原PO也好奇，若遇到不禮貌的面試官，大家是否真的會反擊。

貼文底下，許多網友認為面試者與主管應互相尊重，並分享過去面試經驗，「面試是互相的，又不是上對下，你當然也可以嘴回去」、「面試是互相的啊，履歷都寫這麼清楚了還發面試，發了又酸一堆不就是想壓薪水，這種不嘴回去真的對不起他的挑釁，忍一時越想越氣幹嘛忍？」、「面試到一間公司，問我期望薪資多少，我說一個月70k，他說我們不是給不起，是你的能力沒有到，我們只能給你55k，我就回他，那你應該找大學生」。

也有人建議若想結束話題，可以將話題引導至薪資待遇方面，「聽到不喜歡聽的話，自動離開不就職就好了，你如果回嗆…，那證明你的等級跟他是一樣的！」、「逞一時口舌之快沒什麼意義，若是我會將話題引導到薪資待遇範圍，就有很大機率結束談話了」。

另外還有網友分享自己媽媽身為面試官的經驗，強調通常面試官會讓面試者進入面試階段，就代表是願意給對方機會，而非想刻意羞辱對方。