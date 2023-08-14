同事間不聊天正常嗎？ 過來人籲：減少往來能維持好關係

對於職場新鮮人而言，如何與同事相處是必須面對的難題之一。有網友在PTT上透露，有位剛畢業的學弟在進入職場後，發現同事之間除了公事外完全零交流，辦公室死氣沉沉，讓學弟好奇「這種職場環境是正常的嗎？」

原PO表示，學弟因為免役，所以今年一畢業便立即投入職場。他說明，學弟在工作一個月後就向原PO抱怨，單位裡的同事們除了公事外，完全不和他人交流。

原PO分享，學弟表示大家每天只坐在自己的位置上，忙自己的事，不然就是在追劇裝忙。他補充，對方更形容同事們像行屍走肉一般，整間辦公室死氣沉沉。得知此事的原PO則選擇幫學弟發文詢問，想了解此職場環境是否正常。

部分網友認為，學弟形容的職場環境並不正常，但同事間無交流也無傷大雅，「不太正常吧，一般來說上班好歹也會裝一下啊」、「不太正常，不過也沒什麼不好啦」、「不太正常，但不扯後腿的話這樣也不錯」、「不正常…，不過很適合邊緣阿宅。」

許多網友則表示職場間偶有利益競爭，減少交流可以避免被他人陷害，「這已經是最理想狀態了」、「不用尬聊也不錯」、「不要太多往來才能維持公事公辦的良好關係」、「我一開始遇到這種不習慣，後來才發現這種最好，希望你好好珍惜」、「我啊，除了公事幾乎都不聊天的，同事們的社群網站，我一個也沒加」。