高薪和生活品質怎麼選？ 網細看她的工作條件直喊：不值得

許多民眾在選擇工作時，會考慮薪資、工作環境、未來發展等。日前，有女網友在Dcard上發文詢問，若有一份工作月收入七萬，但無三節禮金和年終，且休假須配合公司，難以安排自己的生活，大家是否會願意做這份工作。

原PO說明，此份工作月收可達七萬，但無三節禮金及年終獎金外，每周需加班2至3次。她補充，下班時也要隨時注意有無消息，而休假須配合公司和看老闆臉色。

原PO強調，有時候甚至工作10天才休息一天，平時難陪伴家人，重要節日也幾乎缺席，無法好好安排自己的生活。她指出，這份工作的忙碌程度一般，不過老闆時常在工作時講古，而員工也不能分心做其他事。原PO好奇，以上這些工作條件，是否會讓大家願意為了七萬，放棄生活品質。

貼文一出，便吸引許多網友討論。部分網友表示，自己會選擇做這份工作存錢，之後再跳槽，「我會做欸，邊吃餅乾邊跟老闆聊天，感覺很愜意」、「我願意，我可以待個三年，把錢存起來再跳到其他地方」、「好啊，至少可以當一個跳板」、「願意，反正先想辦法存一桶金再說…」。

但也有網友認為，若無法兼顧生活品質便寧願領較低的薪水，「我寧可3萬五，見紅休，下班無壓力」、「沒三節年終的話年薪只有84萬，沒有高到足以讓我放棄生活，我上正常班也有5萬，就算真的缺錢，假日去兼職就好了」、「我找工作的前提是三個，薪資待遇、公司發展和個人成長空間、人才培育和教育訓練資源，以內文來看大概三者皆不符合」。

其他網友則指出，即使月薪七萬，但若按照原PO所描述的工作條件仍十分辛苦，「無三節和年終，這樣年薪也才80不值得。剛看了一下居然還不是週休二日？垃圾工作」、「除了月薪看起來很高，年薪沒什麼競爭力，拿來騙新鮮人的吧」、「太少不值得，妳沒年終所以實質才84萬，除非妳這份工作很有未來發展性才值得待」。