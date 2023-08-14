新北15-24歲失業率7.9% 六都最低

疫情過後，各大產業需才孔急，釋出大量職缺，新北市勞工局統計，2023年上半年15至24歲青年失業率7.9%，低於全國平均11.35%，六都最低。勞工局分析，新北市青年就業三箭上路10年，成效顯著，輔導期間提供最高2萬4000元津貼，截至今年7月已服務1萬1735名青年，有6534人順利就業或轉正職。學者提醒，從事非典型工作的青年為數眾多，臨時性工作者隨時可能失業，值得多關注。

勞工局指出，根據剛出爐「全國及六都15-24歲失業率」調查，112年上半年全國數值11.35%，新北市7.9%是六都最低、台北市15.8%是六都最高。勞工局長陳瑞嘉說明，因應疫後缺工及畢業季求職需求，近期職缺旅宿及餐飲業占近4成、一般服務業2成5，科技製造業因疫情衝擊大，解封後開缺多，正積極回補流失人力。

新北市議員顏蔚慈指出，年輕世代找工作更看重要符合興趣、專長及發展性，建議市府多與高中職、大學端合作，在職業試探、職前訓練做好準備。顏也說，職場環境變化大，無論AI或新型態雇傭關係、自營業者等，職訓課程應順應職場挑戰調整；除青年就業，二度就業、中高齡就業也是趨勢，市府要同等重視。

市議員黃淑君說，面對產業外移挑戰，如何增加就業機會是當務之急，青年就業協助仍以勞工局為重，青年局角色發揮有限，應整合資源處理，並對症下藥。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻指出，社會關心的青年就業焦點多放在畢業生，其實還有長期失業青年、離職失業青年，與非典型（打工、派遣）職業青年等就業問題。他說，從事非典型工作青年從2012年的8萬人，2021年達到18萬人，從事臨時性工作的青年，因工作不穩定，隨時可能失業，是必須關注的一群人。

李健鴻指出，新北市勞工局服務初次尋職青年，也提供非典型就業青年轉正職協助，是青年失業率低於其他縣市的重要原因。

新北青年局回應，支持青年就業部分，有前進校園提供職涯諮詢、職業適性測驗、履歷健診等服務，青職基地也與勞工局青年就業輔導計畫合作，提供求職準備中的青年包括AI數位科技等豐富的職涯課程。

台灣青年勞動95聯盟理事鄭中睿說，台灣長年因學歷迷思，導致學用落差，是青年焦慮所在，近年製造業回流，常找不到合適人才，就業市場與職業訓練沒完全銜接，政府要再多花點力氣。