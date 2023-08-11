控長榮航拖延職災認定 空服員工會籲勞動部修法

長榮航空空服員人數占整體員工的三分之一，但長榮航空八成二的職災都發生在空服員身上，可見空服員職災比率之高。桃園市空服員職業工會今到勞動部陳情，指長榮航空利用法規漏洞，將職災認定責任推給勞保局，故意拖延支付原領工資、醫療費用等補償，要求勞動部修法。

空服員工會秘書長周聖凱表示，依勞基法第59條，勞工因公傷不能工作期間，雇主應補償原領工資和醫療費用，但該法條也提及，職災給付可抵充雇主支付的補償費用，導致有雇主故意拖延，將認定責任推給勞保局，在勞保局核付前，公司拒絕支付原領工資、醫療費用等職災補償。

空服員工會理事趙婕歡說，今年二月有一名長榮空服員在客艙服務時，被掉落的行李砸到腦震盪，該空服員明顯是在工作場所執行職務時受傷，至今還在積極復健，她認為，機上公傷理應直接認定職災，長榮卻故意把責任推給勞保局，該空服員在休養期間完全沒有薪水，法定病假天數用完後，只能被迫留職停薪，受傷後還被公司逼迫填寫以我檢核表，形同檢討被害人。

周聖凱說，邊境解封後，航班快速恢復，空服員公傷案件與日俱增，但長榮航空行政審核效率愈來愈慢，以上述腦震盪空服員為例，2月21日職災，直到昨天才收到公司通知已認定職災，詢問長榮拖了五個月的原因，長榮僅回覆公司內部陳核就走了一、兩個月。

因此，工會主張勞動部應明確表態在工作現場、工作時間內發生的公傷，雇主要直接認定公傷，並訂立明確標準，避免雇主利用法律模糊地帶間，推諉責任給勞保局，讓勞保局公親變事主，更讓勞工的職災保障看得到、吃不到。

勞動部條平司副司長王金蓉回應，在勞資雙方對職災沒有爭議的情況下，就算勞保局尚未認定職災，公司也應依勞基法59條給予原領工資、醫療費等職災補償，若雙方認知有爭議，勞工可向地方政府勞政主管機關申訴，經查處，雇主如未依法給補償，將開罰2萬到100萬。