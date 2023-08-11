快訊

麻衣證實「正式和台塑長孫離婚」　首洩心境：我很快樂

美容洗澡聽到「連環咩咩叫」邊牧傻眼 影片曝光網笑瘋：好美的貴賓

母湯喔！農曆七月容易「走衰運」七徵兆：亂發脾氣、穿全黑全白、亂發誓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

控長榮航拖延職災認定 空服員工會籲勞動部修法

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
桃園市空服員職業工會今到勞動部陳情，指長榮航空故意拖延認定空服員職災，把責任推卸給勞保局。記者葉冠妤/攝影
桃園市空服員職業工會今到勞動部陳情，指長榮航空故意拖延認定空服員職災，把責任推卸給勞保局。記者葉冠妤/攝影

長榮航空空服員人數占整體員工的三分之一，但長榮航空八成二的職災都發生在空服員身上，可見空服員職災比率之高。桃園市空服員職業工會今到勞動部陳情，指長榮航空利用法規漏洞，將職災認定責任推給勞保局，故意拖延支付原領工資、醫療費用等補償，要求勞動部修法。

空服員工會秘書長周聖凱表示，依勞基法第59條，勞工因公傷不能工作期間，雇主應補償原領工資和醫療費用，但該法條也提及，職災給付可抵充雇主支付的補償費用，導致有雇主故意拖延，將認定責任推給勞保局，在勞保局核付前，公司拒絕支付原領工資、醫療費用等職災補償。

空服員工會理事趙婕歡說，今年二月有一名長榮空服員在客艙服務時，被掉落的行李砸到腦震盪，該空服員明顯是在工作場所執行職務時受傷，至今還在積極復健，她認為，機上公傷理應直接認定職災，長榮卻故意把責任推給勞保局，該空服員在休養期間完全沒有薪水，法定病假天數用完後，只能被迫留職停薪，受傷後還被公司逼迫填寫以我檢核表，形同檢討被害人。

周聖凱說，邊境解封後，航班快速恢復，空服員公傷案件與日俱增，但長榮航空行政審核效率愈來愈慢，以上述腦震盪空服員為例，2月21日職災，直到昨天才收到公司通知已認定職災，詢問長榮拖了五個月的原因，長榮僅回覆公司內部陳核就走了一、兩個月。

因此，工會主張勞動部應明確表態在工作現場、工作時間內發生的公傷，雇主要直接認定公傷，並訂立明確標準，避免雇主利用法律模糊地帶間，推諉責任給勞保局，讓勞保局公親變事主，更讓勞工的職災保障看得到、吃不到。

勞動部條平司副司長王金蓉回應，在勞資雙方對職災沒有爭議的情況下，就算勞保局尚未認定職災，公司也應依勞基法59條給予原領工資、醫療費等職災補償，若雙方認知有爭議，勞工可向地方政府勞政主管機關申訴，經查處，雇主如未依法給補償，將開罰2萬到100萬。

職災 空服員 長榮 勞動部

延伸閱讀

華航、虎航加薪 長榮航：1月已調薪年底續評估

華航全員加薪 長榮企業工會盼比照調薪

航空股客運營收創新高 長榮航、華航帶量走紅

民眾黨姊妹會找「空姐應援團」熱舞 時代力量批帶頭物化空服員

相關新聞

控長榮航拖延職災認定 空服員工會籲勞動部修法

長榮航空空服員人數占整體員工的三分之一，但長榮航空八成二的職災都發生在空服員身上，可見空服員職災比率之高。桃園市空服員職...

無全職經驗！她文組剛畢業起薪5萬多 網見2福利警告：像詐騙

通常剛畢業的社會新鮮人在找工作時起薪都不高，畢竟沒什麼經驗，雇主不會願意給太高薪水，但有一名剛大學畢業的女網友就透露被錄取一份月薪5萬多元的工作，只不過福利和待遇讓不少人看了覺得怪怪的。

續僱補助美意被打折 勞團促放寬

勞動部近年力推中高齡及高齡者就業，不過勞團表示，「繼續僱用高齡者補助計畫」限制申請年齡跟時程，導致就算公司有意留用屆滿六...

勞部修法 特定行業僱用門檻擬調降

為鼓勵企業繼續聘用六十五歲以上高齡勞工，勞動部推「繼續僱用高齡者補助計畫」，但因補助集中到原本就大量僱用高齡勞工的清潔、...

高層感冒禁止全公司開冷氣 他氣炸：準備離職

天氣日漸炎熱，許多人都喜歡待在冷氣房裡工作。日前，有網友在臉書社團「匿名公社」分享，現在自己所在的公司禁止大家開冷氣，並表示就算要開也只能開4至5小時。他指出，公司內部悶熱，每位同事都熱得汗如雨下，讓原PO氣得準備離職。

台印召開會議 最快9月開放引進印尼籍農業移工

睽違4年，第10屆台印勞工工作層級會議昨天、今天在印尼舉辦，討論多項重要勞務合作議題。其中，台印雙方將盡速確認引進農業及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦