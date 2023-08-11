無全職經驗！她文組剛畢業起薪5萬多 網見2福利警告：像詐騙

通常剛畢業的社會新鮮人在找工作時起薪都不高，畢竟沒什麼經驗，雇主不會願意給太高薪水，但有一名剛大學畢業的女網友就透露被錄取一份月薪5萬多元的工作，只不過福利和待遇讓不少人看了覺得怪怪的。

這名女網友在Dcard以「應屆生月薪5萬多應該去做嗎？」為題發文，她說自己是應屆畢業生，讀的也是普通大學的文科，還沒有全職經驗，不過已經拿到一份月薪有5萬多元的工作，主要職務內容是負責歐美線客戶的業務工程師，而且公司還有給免費宿舍跟三餐，福利待遇相當吸引人，但原PO卻有點質疑，因此想問問鄉民們，「你們覺得這個月薪還okay嗎？或是說這份工作以後寫在履歷上能加分嗎？」

貼文引起眾人熱議，「很讚了！我第二年做國外業務，常常出國參展，也是5萬，不包宿舍跟三餐」、「外派不怎麼樣，本土還不錯」、「大學畢業5萬多，還包吃住，這份薪水很棒了；就算不含吃住，對學士新鮮人來說，我認為5萬多也蠻高的了，通常是3-4萬多的行情」、「沒有背景等等很難判斷，所以只能說妳覺得好就好」、「到底在問什麼？拿到5萬offer，還需問多不多」、「看妳是什麼科系畢業的吧？文組的話很高」。

還有網友看內容覺得不對勁，「聽起來超像詐騙」、「柬埔寨也是說月薪7萬，外派、包吃住、有住宿，完全就是詐騙集團會PO徵才廣告」、「感覺是送去柬埔寨的」、「9.9成是詐騙喲…妳想想妳剛畢業就有5萬起，有這麼好康的事情輪的到妳，通常是騙器官，器官值錢啊」。