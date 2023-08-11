勞部修法 特定行業僱用門檻擬調降

為鼓勵企業繼續聘用六十五歲以上高齡勞工，勞動部推「繼續僱用高齡者補助計畫」，但因補助集中到原本就大量僱用高齡勞工的清潔、保全業，遭詬病錢未花在刀口上。為此，勞動部日前預告修法，新增主管機關可另指定行業的僱用比率，計畫也將加設補助上限。調降門檻的行業，初步鎖定製造業、批發與零售業、營建業。

據勞動部統計，去年核定三五二家企業、續僱勞工有九○三人，今年則核定了六三五家企業、一五六二人，家數、人數都翻倍。

不過就行業別來看，申請家數最多的是製造業，補助人數則以製造業、支援服務業為大宗。但計畫上路後，屢遭詬病未達新增效果，補助集中到原本就大量僱用高齡勞工的清潔、保全業，動輒就能拿到好幾百萬補助，更有公司一次領了上千萬元，但其他行業卻因難跨越三成的僱用門檻，注定與續僱補助無緣。

勞動部官員說，日前已預告修正「在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法」，經中央主管機關另行公告行業及繼續僱用比率者，可不受雇用三成的限制。

官員說，考量缺工，目前預計下修製造業、批發零售、營建業的雇用比率門檻，整體計畫也將新增補助上限。

官員強調，本月將召開會議研議，屆時才能夠確定指定行業及其門檻。