續僱補助美意被打折 勞團促放寬

勞動部近年力推中高齡及高齡者就業，不過勞團表示，「繼續僱用高齡者補助計畫」限制申請年齡跟時程，導致就算公司有意留用屆滿六十五歲的勞工，勞工也想續待，卻因錯過屆滿前一年提出申請，不僅公司無法申請薪資補助，勞工薪水也可能因此被打折扣，反而造成高齡者歧視及差別待遇，要求勞動部改採實質認定。

勞動部則說，將納入研議參考。

美麗華高爾夫球場蘇姓員工，去年屆滿六十五歲之際遭公司強制退休，公司事後願以八成薪回聘，但蘇姓員工不服被迫減薪，向地方政府提起勞資爭議調解。桃產總、美麗華企業工會昨赴勞動部陳情。

桃產總秘書長魏豫綾表示，勞動部的續僱補助原是一樁美事，卻因限制申請年齡跟期程，造成高齡者歧視及差別待遇，建議勞動部修改計畫，只要雇主實質繼續雇用高齡勞工，就可適用該計畫，不該再有六十四歲的限制。

依「繼續僱用高齡者補助計畫」規定，雇主如果續聘年滿六十五歲勞工，達到留用三成、不低於原薪、雇用時間達半年三項條件，每雇用一人，最高可領廿五點八萬的薪資補助。

勞動部官員解釋，考量勞工即將屆滿強制退休年齡前，雇主、勞工雙方都要做事前準備，確認要不要續聘，因此計畫規定雇主應在勞工六十四歲時提出申請。對於勞團建議取消年齡限制，將納入未來政策研議參考，涉及繼續僱用申請期間的修正放寬，也會錄案研處。