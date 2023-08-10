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努力跳槽加薪還是趕不上物價？她嘆「未來在哪」 過來人曝關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
網友感嘆，辛苦工作卻領著微薄薪水，完全不知道未來在哪裡。示意圖／Ingimage
網友感嘆，辛苦工作卻領著微薄薪水，完全不知道未來在哪裡。示意圖／Ingimage

為了更好薪資及工作條件，與其等待公司的薪資調整，不少人會選擇跳槽轉職、以求更高的薪水漲幅。日前有網友在Dcard表示，她因第一份工作加薪幅度低，於是花了大把心力在職找工作，最後如願跳槽、薪水大幅提升。然而，當她回過頭來才發現，這段時間物價上漲及通膨的程度驚人，自己的薪水在北部生活仍不容易，但查閱求職網站上故鄉的職缺，同樣工作條件下的給薪卻相當不友善。原PO感嘆，「辛苦工作卻領著微薄薪水，完全不知道未來在哪裡」貼文一出，引起許多網友留言熱議。

原PO透露，自己目前在外商從事行銷相關工作，薪水已是同產業人員的中位數之上，工作內容的複雜程度也不比其他產業輕鬆，然而領到的薪水扣除食衣住行後，根本存不到什麼錢。原PO提問，「大家都說做科技業就會賺了，那其他的產業不值得過比較充裕的生活嗎？」

很多人對此深有同感，「我也覺得看不到未來...還有強者願意生孩子，真的可怕，要是我不會想要被生下來，未來不管是環境還是各種事物的負擔都只會更重絕對不會減輕」、「台灣薪資低才會一堆人斜槓，工作如果賺飽了，誰會自願去找副業」、「除非高學歷，不然現在台灣普遍工作薪水都沒什麼成長沒錯，會固定調薪的公司更是少，很多工作薪資還是停留在28~30k」、「台灣薪資結構超慘！一堆技術職只肯給五年前新人價多一些」

不少網友則坦言，工作產業別仍是決定薪水高低的最大因素，「產業很重要，科技業薪資普遍高於傳產、外商薪資普遍高於台商，以及你的職位重要性、替代性高不高，都是要考慮的」、「台灣除了當醫生科技業其他都很慘」、「國際產業鏈問題，現在東亞你不做技術性工作或產業加成的工作就是低薪」

同時有網友分享工作經驗，若是無緣高薪產業，從事業務或創業也是值得考慮的選擇，「若無法去含金量高的產業，那建議去做業務，死薪水是追不上物價的」、 「要高薪只有自己創業，業務、技術等等特殊技能的職業，不然就是用高工時去換錢」

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