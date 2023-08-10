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高齡就業補助成空談 工會籲：取消年齡限制

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
桃園市產業總工會與美麗華開發股份有限公司暨子公司企業工會10日到勞動部前抗議，補助限制條件過多。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
桃園市產業總工會與美麗華開發股份有限公司暨子公司企業工會10日到勞動部前抗議，補助限制條件過多。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

促進高齡就業一場空！桃園市產業總工會秘書長魏豫綾10日召開記者會說，為了促進銀髮就業，政府推動補助方案，但卻限制企業只能在勞工到64歲時才能申請，申請時間又很匆促，形同虛設。她呼籲，勞動部應修改規定，只要高齡就業者有持續就職的事實，就應認定企業能夠申請補助，取消相關的年齡限制。

高齡就業被減薪

美麗華開發股份有限公司暨子公司企業工會理事長黃文正舉具體個案說，日前蘇姓員工去年年中屆65歲，企業也持續僱用他，但僱用半年後，該名員工卻遭到無預警解雇，因為企業向他強調「如果要繼續工作，那就必須接受八成薪的條件，做原來的工作」，形成明顯的就業歧視。

魏豫綾指出，隨著台灣中高齡人口增長，勞動部也開始注重高齡就業的問題，更界定「45到64歲」為中高齡、「65歲以上」則為高齡，以便訂定相關法規，緩解人力短缺的狀況，然而，沒想到年齡規定反而成為取得補助的阻礙。

她說，勞動部《繼續再僱用高齡者補助計畫》規定，企業只要僱用一定比例年滿65歲的勞工，且維持原薪的話，就能申請補助計畫。但弔詭的是，該計畫申請需要在「勞工64歲時申請」，還要配合勞動部的補助申請期程，導致中小企業一不注意就錯失補助時機。

就事實認定補助

魏豫綾說，企業申請不到補助計畫，自然也不願意用原薪聘僱高齡就職人員，所以才會發生蘇姓個案的狀況，「明明是做一模一樣的工作內容，卻只能領8成薪」。她更指出，蘇姓勞工原本的月薪為3萬元，8成薪就是2萬4，已經低於最低薪資，相當不合理。

她呼籲，《繼續再雇用高齡者補助計畫》取消年齡限制，並採「實質認定」，只要企業有實質繼續雇用高齡員工的事實，就能夠持續申請補助，這樣企業才因為申請不到補助，就不願僱用高齡就業者的狀況。

勞部：會參考

後續，蘇姓員工也親身將陳情書遞交給勞動部勞動力發展署代表。官員代表表示，勞動部相當重視中高齡者就業，推動補助計畫，要求「企業僱用當年度滿65歲的員工達30%，且持續聘任6個月以上，其薪資不得低於原薪資」，此次公會的意見，都會作為政策修改的依據。

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勞動部 薪資

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