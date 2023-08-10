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促進高齡就業變失業？勞團：續僱補助應採實質認定

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
桃園市產業總工會、美麗華企業工會今到勞動部陳情，要求勞動部「繼續僱用高齡者補助計畫」改採實質認定。記者葉冠妤/攝影
桃園市產業總工會、美麗華企業工會今到勞動部陳情，要求勞動部「繼續僱用高齡者補助計畫」改採實質認定。記者葉冠妤/攝影

桃園市產業總工會、美麗華企業工會今到勞動部陳情，要求勞動部修改「繼續僱用高齡者補助計畫」，不該限制雇主必須在勞工屆滿65歲前一年申請，應改採實質認定，才能促進高齡者就業。勞動部官員說，會將工會訴求納入研議參考。

美麗華高爾夫球場一名蘇姓員工，去年屆滿65歲之際，遭公司強制退休，公司事後願以八成薪回聘，但蘇姓員工不服，提起勞資爭議調解。

桃產總秘書長魏豫綾指出，勞動部近年大力推動中高齡及高齡者就業，訂定了相關促進辦法，原該是一樁美事，但「繼續僱用高齡者補助計畫」卻限制申請年齡跟期程，即便公司有意願繼續屆滿65歲的勞工，勞工也有意願續待，卻因錯過申請時間，公司就無法申請最高25.8萬元的薪資補助，勞工薪水也可能被打折扣，反而造成高齡者歧視及差別待遇。

魏豫綾說，勞動部應修改計畫，只要雇主實質繼續雇用高齡勞工，就可適用「繼續僱用高齡者補助計畫」，不該再有64歲的限制。

勞動部回應，該計畫規定雇主應至少留用符合人數30%及持續留用達6個月以上，並應以原有薪資繼續僱用，工會所提取消退休年齡限制訴求，勞動部將納入未來政策研議參考。

勞動部官員解釋，考量勞工即將屆滿強制退休年齡前，雇主、勞工雙方都要做事前準備，確認要不要續聘，計畫才規定雇主應在勞工64歲時提出申請，明年屆滿65歲的勞工(出生日期自48年1月1日至12月31日者)，今年9月起可提出申請。

勞動部 薪資

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