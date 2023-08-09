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他問「當外送員有什麼優點」？ 過來人曝：不用看老闆臉色就是爽

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇問「當外送員的優點」，多數人認為「不用看老闆臉色」是最大的優點。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友好奇問「當外送員的優點」，多數人認為「不用看老闆臉色」是最大的優點。示意圖／聯合報系資料照片

現在外送平台夯，只要在家動動手就可以有美食上門，除了帶動外送商機外，也讓許多人開啟了「斜槓外送員人生」。日前有位網友好奇「當外送員除了時間自由外，還有什麼優點呢？」對此，過來人曝心路歷程，大讚「不用看老闆臉色就是爽」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文詢問「當外送員除了自由以外，還有什麼優點？」對此，許多人細數優點「不用跟同事聚餐」、「不用看老闆臉色就是爽」、「可以每天面對不一樣的人，也不用交際，自己做自己的事」、「自己就是老闆」、「有點像一人公司，自己接業務，風險就個人承擔」、「想什麼時候上下班都可以」、「可以知道很多店家在賣什麼」、「偶爾會有員工餐」、「不用看主管臉色，沒事就可以下班，休假也不會有人打給你」。

也有人指出當外送員的缺點，認為「得曬太陽、淋雨」、「偶爾會收到罰單」、「當兼職不錯，但我覺得只能當兼職」、「常常會違規被開罰」、「找工作空窗期用的，不能當長期工作」、「很多外送員都在馬路玩命，趕時間不顧其他用路人安全」、「容易曬黑，而且真的要買保險」。

外送員 老闆 職場

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