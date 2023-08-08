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提醒咳嗽戴口罩竟被指「公審公司前輩」 女送禮道歉還被嫌

聯合新聞網／ 綜合報導
若在職場上遇到衛生習慣不良的同事，往往讓人感到不適。示意圖／ingimage
若在職場上遇到衛生習慣不良的同事，往往讓人感到不適。示意圖／ingimage

職場上，遇到衛生習慣不好的同事容易讓人感到不適。有女網友在Dcard分享，公司裡有位前輩經常在午休打呼、咳嗽不摀嘴巴，甚至在確診康復後，仍常常不戴口罩的到處咳嗽。她補充，自己曾表示希望對方將口罩戴上，卻被對方指責在公審前輩。事後原PO認為自己說話有點失禮，為表歉意便主動送前輩禮物，對方卻直言不接受道歉，要將東西丟進垃圾桶，讓原PO十分不滿。

原PO透露，她遇到職場上有位習慣不好的前輩，經常打嗝直接打出聲音、午休一直打呼、咳嗽不摀住嘴巴等。她表示，平時她會因對方是前輩而選擇忍讓，但對方曾連續數日都在咳嗽，原PO便委婉提醒對方看醫生，檢查支氣管是否出問題。

原PO分享，在自己提醒完前輩後，對方立刻嗆說「平時妳鼻子過敏我都沒說妳」。她坦言，當下內心非常傻眼，並認為鼻子過敏不會傳染他人，不理解前輩為何將此混為一談。

原PO指出，在提醒對方的隔天，便接收到前輩確診的消息，令她更加不滿。她補充，前輩在請病假回來後，仍不戴口罩的在公司裡咳嗽，受不了的原PO於是再次主動勸對方將口罩戴上。對方則直言，快篩陰性代表沒有病毒，而且其他同事都沒有意見，就她話最多。

被嗆的原PO直接在辦公室向對方表示，「你口水跟咳嗽的氣體都會正面過來，你不戴口罩、不捂嘴，對著人咳是什麼意思？」她表示，隔天前輩便到處說原PO在公審他，使原PO雖然仍覺得對方有錯，卻也認為自己的言論稍有失禮，於是決定送對方枇杷膏跟口罩以表歉意。

不料，前輩卻完全不領情，並將禮物重新放回原PO桌上。原PO透露，對方甚至傳長訊給她，強調修復關係須看對方是否有意願，若原PO不將東西拿回去，會直接將禮物丟置垃圾桶。前輩種種的行為，讓原PO直言：「一廂情願覺得應該禮遇一下前輩的我根本是傻子。」

許多網友留言支持原PO，並表示就算對方到處告狀也不一定會被相信，「如果不能換位置，兩人關係也鬧僵，那可以去買防疫擋板，架好架滿」、「他這種習慣一定眾人皆知，就算他到處亂講也掀不起什麼風浪」、「既然他給臉不要臉，以後就有話直說不要忍他，就算他到處告狀，我相信以他這種人品跟習慣，其他人也不見得多支持他」、「他那種臭脾氣我是死都不會跟他道歉的！」

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