薪水30k還要常加班 女崩潰拋問：辭職會對不起前輩嗎？

許多人都想追逐百萬年薪工作，也有些人則是以「輕鬆類型」的工作為首選。日前有位上班族抱怨，她原本想找輕鬆的工作，結果入職後才發現，薪水只有3萬元，還需要常常加班，讓她猶豫「我好不容易找到一份工作，該辭職還是繼續留下來呢？」

一名女網友在Dcard發文表示，她之前準備考試待業許久，後來決定先找一份工作糊口。當時在面試時，主管告知「工作輕鬆，沒事可以做自己的事，而且通常只有下午才有事做，也不用加班」。不過等她入職以後，才發現工作常常很忙，而且颱風天也要上班，假日還得加班，讓她崩潰表示「這份工作月薪只有3萬元，原本以為是個簡單好上手的工作，唯一的優點只有同事好相處」。

最後，原PO拋問「大家遇到這種事情，會直接離職嗎？我現在好不容易找到一份工作，不敢直接辭職，想要騎驢找馬，但是帶我的前輩很用心，我如果直接辭職，就會像白忙一場，我該怎麼做？」

對此，過來人分享經驗，「我也是騎驢找馬，而且怕下份工作是屎缺，我還故意跟前公司請一星期病假去新公司上班，我直接用身體不適理由離職，我才不管之前公司怎樣，給的錢又少」、「我的工作薪資也是底薪，然後工作複雜程度要花1年學會，當初進來資深員工根本不帶，把我丟給菜鳥，最後我自立自強起來，比當初帶我的人還要厲害」、「同事都說要常加班就趕快跑了，這不是薪水問題，根本欺騙啊！」、「有沒有想過其實不是工作很複雜，是進來的人都覺得很複雜，其實不複雜？畢竟三萬就請的到」、「想奉勸各位老闆，只給得起香蕉就不要嫌棄你的員工都是猴子」。