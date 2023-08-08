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待業多久才正常？ 過來人強調：30歲前都沒關係

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇詢問，待業半年是否會被面試官認為太長。示意圖／ingimage
網友好奇詢問，待業半年是否會被面試官認為太長。示意圖／ingimage

許多人在待業期間會選擇精進能力，讓自己在職場上更有競爭力。日前，有網友在Dcard表示，今年4月因需照顧車禍受傷的家人而離職，一個月後的新工作卻讓她感到壓力大且難以調適，所以再次選擇離職。她透露，目前規劃邊打工邊學習其他專業技術，預計11月重返職場。原PO擔心提問，待業半年是否會讓面試官觀感不佳。

原PO分享，自己在去年畢業，今年4月因和主管風格不合、公司制度不佳，加上家人出車禍受傷而選擇離職。離職後一個月，原PO重新找了份與代理商相關的工作，但她指出，公司前輩不願意帶新人且不喜歡被請教，平時若和對方對話超過15分鐘便會被嫌煩，讓她心情低落。

原PO還強調，新工作的工作量大，曾經連續加班一個月，假日也都在上班。她表示，這樣的工作環境讓她壓力很大，甚至午休、晚上都難以入眠，最終因無法調適而再次離職。

離職後，原PO也不斷投履歷並思考是否轉行。原PO透露，自己最後決定學習「霧眉」當作一技之長，另外計畫在學習期間邊打工。不過原PO強調，她預計學習時間需花3個月，擔心若之後在11月重返職場，會因履歷上的「待業」半年而被面試官刁難。

文章底下，許多網友分享過去待業經驗，「可以哦！我有一年空白期就是說照顧車禍家人，公司有錄取我上班」、「之前剛畢業的時候也爽玩了一年才開始工作，第一份工作做了兩個月辭職，又待業了快半年才找下一份。然後接著就一直無縫接軌一路做了四五年，結論就是毫無影響」、「才半年，我兩年都沒事」、「三份目前中間都間隔一年，還被調高薪水。」

也有不少網友鼓勵原PO不需擔心太多，建議可再多培養興趣，「以照顧家人為理由，有的人反而會覺得妳很孝順，所以不用想太多，加油」、「多久都不是問題，重點是怎麼去交待這段空窗期，是不是真實的無所謂，面試官只是想聽場面話而已」、「過來人跟妳說，30歲前找工作都算容易，空窗期再長年紀小就無敵了」、「維持妳的生活作息，保持運動習慣，想一下有沒有什麼技能、必要的證照，是這段期間可以考取的。」

Dcard 職場 履歷

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