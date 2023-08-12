在家還要工作好討厭？她喊「開啟微弱連結」時間就變多了

讓工作模式和私生活模式保持弱連結

關於時間不夠用的煩惱中，有一種是由於「工作度假」（邊工作邊旅行度假）的增加、遠距工作和文書工作逐漸混合的環境、副業需求增加等因素，使得工作模式和私生活模式無法好好切換。

因為在家工作，而難以將工作和休息分開，有時心裡一邊告訴自己得做事了，一邊卻又怠惰地殺時間；有時心裡明明想在截止日前提早做好，實際卻一整天都在上網，非拖到最後一刻不可……這種經驗你也有過吧？相反的，透過網路遠距工作，反而會因為身邊沒人看到，而擔心會不會被以為在偷懶，而想方設法地強調「自己正在工作」。或害怕孩子突然身體不適，而必須把所有事情提前處理，於是明明有多出來的時間，卻要用來處理最好事先處理的事，結果變成過度工作……這些例子時有所聞。

因為這樣的問題意識，許多人或許會覺得，工作和私生活最好徹底分開。但我卻認為，應該把工作或私生活放在一起思考。這是因為我們可以預測到，今後的社會裡，工作和私生活的界線一定會越來越模糊。

在新冠疫情爆發以前，從某方面來說，上班可以說是促使我們建立規律生活的重要關鍵。幾點起床、搭幾點的電車、抵達公司之後喝上一杯咖啡、收收電子郵件……我們能像這樣按照一定的規律工作，就是因為有「進公司」的強制性才能維持。 然而，在家工作無法期待這種外在的強制力。和過去相比，靠自己建立起生活規律將變得更加重要。

我們將腦中事物「全部翻出來」時，重要的是不必明確畫分是工作還是私生活，只要按照自己想到的順序全部列舉出來就好，就算沒分類也沒關係。 因為若試圖分辨「這是工作」「那是私生活」的話，就會額外占據腦容量，使我們的列舉不停被打斷，而無法一鼓作氣地將事情全部翻出來。

此外，當你產生「不想進公司」「一到週一就憂鬱」的心情時，或許會不禁覺得工作的一切都是「Have to」，其中沒有任何自己想做的事；然而將所有事情都寫出來後，你一定會發現工作中也暗藏著 Want。比方說，看到顧客開心的樣子，就會很高興；業績因自己想出的點子而提高，就會感到很滿足。

這些根本性的喜悅，是我們在工作和私生活相互混雜的狀態加以列舉時，才能察覺到的。

當我們知道工作中也一定存在著 Want 後，我們就能思考出將 Want 最大化的方法。

訣竅是向經營者和自由工作者學習，讓工作與休閒相互連結

最近，不僅 IT 新創公司等對勞動方式本來就抱持著彈性思維的企業，連製藥公司、銀行等傳統大企業，也慢慢開始解除對副業的禁止令。2022 年 6 月，日本厚生勞動省發布了一項方針，要求企業公開允許員工從事副業的條件等相關規定。社會上，有些人在隸屬某企業的同時，也是一名自雇者，將自己的強項發揮在其他領域，已是越來越理所當然的現象。

這本是值得高興的事，但要在本業之外兼差副業，就會令人擔心有限時間會不會更加緊縮了。在本業以外的時間勞動以補貼生計，這種勞動方式會變成一種時間的販賣，因此讓本業、副業和私生活互相產生良性循環，才是理想狀態。 因此，值得我們參考的，就是那些工作與私生活向來界線模糊的經營者和自由工作者的時間利用法。

《Me Time：兼顧工作和生活的時間管理術》。圖／究竟出版提供

我因為工作的緣故，經常接觸到經營者和自由工作者，他們的共通點是「工作與休閒的界線不明確」。即使是假日在公園裡和孩子遊玩時，或早上一邊吃早餐一邊看著熱門新聞時，不少人會突然想到新的商業服務；同時，也會從「如何才能享受專案帶來的樂趣？」「怎麼做才會讓自己興奮雀躍？」的角度思考工作。 或許你認為「老想著工作的事，不能切換到休息模式，實在太令人窒息了」，但這些人恐怕根本沒意識到自己是在思考工作的事。不是工作模式的全開或全關，而是適度地穿插 Me Time；就算在 Me Time 中，也一直處於工作模式微弱開啟的狀態。這麼一來，就會在無意間得到天外飛來的靈感。

大家是否也有過這樣的經驗？當自己打起精神、坐在辦公桌前，開始全神貫注地思考新點子，卻怎麼絞盡腦汁也想不出任何靈感；但在度假出遊中，一邊泡著溫泉一邊放空時，卻突然靈光乍現。

要以「微弱開啟模式」讓工作和休閒同時並存的話，我的建議是，將工作與私生活並排在一起，慢慢將兩者微弱地連結起來。

(本文摘錄自《Me Time：兼顧工作和生活的時間管理術》，究竟出版，未經同意禁止轉載。)