在家還要工作好討厭？她喊「開啟微弱連結」時間就變多了

之所以焦慮時間不夠用,除了無法區分 Have to 和 Want 之外,還可能因為腦容量被用盡,所以對於本來可以不做的事,也變得無法做出「不做」的判斷。若將大腦的記憶體用到極限,我們就會因為疲勞而無法思考。

2023-08-11 15:54