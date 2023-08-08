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他年薪80萬不婚不生、無物慾「可以躺平嗎」 網戳一盲點：繼續工作吧！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子發文詢問網友「年薪80萬、不婚不生、無物慾」可以躺平嗎？示意圖，非當事人，圖片來源／ingimage
一名男子發文詢問網友「年薪80萬、不婚不生、無物慾」可以躺平嗎？示意圖，非當事人，圖片來源／ingimage

許多人出社會後沒日沒夜的工作、賺錢，便是為了將來結婚、生子有底氣，不過近年來選擇不婚不生的人越來越多，其中也出現了許多躺平族，他們無欲無求，不想再盲從於社會期望，只想待在舒適圈內。有一名網友便在網上分享，自己年薪80萬，不婚不生，也沒什麼物慾，「這樣子是不是可以躺平了？」

原PO在PTT上發文表示，他今年31歲，住在雲林，不想結婚也不想生孩子，年薪80萬，也沒有什麼物欲，只想在有生之年開一台進口車滿足一下，倒也沒有其他想要的東西，他好奇問網友這樣的條件是不是可以躺平了。

貼文一出，有網友認為年薪80萬已經足夠了，「家裡有自己的房子，可以」、「好好理財可以了」、「不買房可以，每年還能出國」、「雲林80萬算很頂的薪水了吧」、「南部這樣PR95了，恭喜」、「雲林可以，偶爾出國玩都很闊綽」、「單身、不亂花錢絕對夠你躺平進棺材」、「不結婚不買房，80萬絕對夠躺」。

不過也有網友認為原PO對躺平有誤解，「躺平還上班？」、「如果還要考慮什麼狀況那根本不叫躺平啊」、「躺平你年薪就0啦」、「還要問就是不能，繼續工作」、「你都說要躺平了，躺平兩個字的真諦就是不管別人了，你這樣問不是跟核心價值矛盾嗎？想躺平沒薪水也可以躺平啦」、「躺平是不工作欸」。

單身 雲林

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