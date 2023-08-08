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八成職場老爸陷入過勞風險 每天陪孩子時間不到60分鐘

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
圖為台北市長蔣萬安抱著三寶合影照／北市府提供
圖為台北市長蔣萬安抱著三寶合影照／北市府提供

yes123求職網今天發布「職場爸爸甘苦談與中年危機調查」，調查發現，高達四成老爸表示目前屬於自己一人負擔家計的單薪家庭，職場爸爸們每天平均投入工作長達10小時，一周加班高達三天，約有八成爸爸陷入過勞風險；平均與小孩一天相處時間不到60分鐘，「生活疲憊指數」平均79.1分，四年新高。

yes123求職網調查顯示，有40.3%的職場爸爸透露，目前「不屬於」雙薪家庭，自己一人負擔家計：代表本身是家裡「唯一的」經濟支柱。代表其餘59.7%「屬於」雙薪家庭，另一半現在也有收入，其中31.2%是「與配偶平均分擔家計」；21.7%為「過半數由自己負擔家計」；6.8%是「過半數由配偶負擔家計」。

更無奈的是，職場爸爸平均長達4.8年沒有加薪，多於去年(2022年)調查的4.6年，創下十年以來的新高；其中甚至有15.1%屬於「十年(含)以上」未調薪。65.3%爸爸坦言目前沒有真正自己可支配的零用錢。

調查也顯示，職場爸爸每天「實際投入」工作時間，平均10.2小時；自認日工時，達「12小時(含)以上」占22.8%；其中在「九小時(含)以上」的，合計79.6%：代表大約有八成的爸爸，恐怕陷入「過勞風險」當中。

調查發現，每個禮拜職場爸爸平均要加班2.9天；其中甚至有23.6%每周加班「五天(含)以上」，幾乎是天天都無法準時下班。

台灣的「加班文化」盛行，導致職場爸爸「每逢上班日」，只能平均與小孩相處57.8分鐘，也就是不到一小時；其中自認「幾乎沒有相處時間(0分鐘)」的，比例也有24.1%。

連帶親子關係經營可能受到影響，yes123求職網的調查更發現，不論上班或休假，一整個禮拜七天下來，平均僅有2.6天，能和子女一塊「共進晚餐」；忙到連一天都沒法和小孩吃晚飯的，「零天」的比例占19.9%。

常加班，忙不停，有高達84.2%爸爸表示目前「不能兼顧」事業與家庭；另外也有96.6%透露，自己為了小孩，「曾經因此考慮」換工作。

收入沒增加，陪小孩的時間也嚴重不足，更要擔心自己過勞，yes123求職網調查顯示，「職場爸爸」自評目前的「生活疲憊指數」，平均落在79.1分，高於去年的78.1分，以及前年的77.9分，還有2020年的76.8分，創四年新高。

調查顯示，51.8%職場爸爸認為自己一年當中，並沒有一天是真正可以休息的；完全享有自己的時間，平均值僅落在2.5天。因此有高達91.7%爸爸透露，「曾經有過」離家喘息一下的念頭；而且想要真正休息的話，平均想一次「至少」連休8.2天。

爸爸 職場 加班 過勞

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