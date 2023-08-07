利用爛工作 你要向廢物和毒瘤般的同事學習

摘要 1. 在現實世界，我們不可能一直從事喜愛的工作。如果你找不到你愛的工作，你依舊可以從現在的工作裡找到價值，因為任何工作都有值得你學習的地方。 2. 在職場上，要懂得觀察。你必須盡可能了解在你身邊發生的種種，並將它們視為學習經驗，把握機會蒐集有關業界或專業的知識。 3. 我們不該只向最好、最優秀的人學習，也要向廢物和毒瘤般的同事學習。你可以向任何人學習，無論他是誰。

「找你喜歡的事去做就對了」、「沒有什麼事情，比每天拖著身子去做你討厭的工作更糟了」、「如果你不喜歡你的工作，趕緊脫身吧！」…

以上是常見的建議精髓，但我敢說你一定看到這幾句話的語病：在現實世界，我們不可能一直從事喜愛的工作。絕大多數人都做過至少一份，甚至是一連串討厭的工作。

或許你正從事著不盡理想的工作…

我曾在麻薩諸塞州劍橋市（Cambridge）一家已經關門大吉的餐廳當洗碗工。餐廳位於一家假日飯店（Holiday Inn）內，全店裝飾成海洋風（想像牆上掛著漁網和浮筒），在沒有靈魂的旅館環境中提供不怎麼樣的餐點。我的工作是清洗永遠堆滿水槽的鍋碗瓢盆和收拾餐桌，為此女服務生們會勉強分我小費。在那段度日如年的歲月，我記得有一天真的有謝天謝地的感覺：我被牛排刀割到手——傷口必須縫合，但至少我可以提早回家！

很多人都覺得工作中的自己就算沒那麼悲慘，也不盡理想：新手工作——居住地最多職缺的工作；入門工作——在我們希望有朝一日能發展事業的領域，但也是我們覺得沉悶、不悅或失去活力的地方。我們每天都會看到那些似乎沒什麼樂趣的人，眼皮下垂的店員、暴躁的銀行櫃台人員、乏味的速食店員工。處於這種情況的人或許很想吶喊：「見鬼了，哪有『愛你的工作』這回事！」

我發現每當我遇到像這樣的難題，專家們的解答如出一轍。我們可以改一下美國歌手史蒂芬．史提爾斯（Stephen Stills）的歌詞，總結專家的看法：「如果你沒辦法跟你愛的人在一起，寶貝啊，就愛跟你在一起的人吧。」把它大幅修改，變成這樣：「如果你找不到你愛的工作，寶貝啊，就在你現在的工作裡找些有價值的事吧」。

別忘了，專家們待在乏味、無聊、不快的工作經驗，可能比你還多。他們很少人能循著當今的路徑走：揮別高中和閒暇活動、進入大學，然後從事白領階級的工作。最成功的專家學會如何接受最平凡、最枯燥的工作，並將它轉化成學習經驗。

其中，指導這個課題的專家是現年八十一歲的山姆．溫斯頓。山姆一生做過數種高階的職務，曾受過工程師訓練，也做過行銷工作，擔任總經理。他將相當不錯的事業成就，特別歸功於他從不喜歡的工作中學習的能力，關鍵在於——將它們視為學習經驗，並把握機會蒐集有關業界或專業的知識。

對年輕人來說，有一件事很重要：要懂得觀察。無論你的工作是什麼，無論你喜不喜歡，重要的是，盡可能了解在你身邊發生的種種。你永遠不知道日後那些可能有多大的價值。 我這一生已經學到許多不同的經驗，即便當時我真的不喜歡正在做的事，或者覺得我做的事情無關緊要。但我從那些事情學到的課題，卻在我的人生中扮演著重要的角色。例如，我念大學時得半工半讀，做的都是你可能覺得無意義的工作。後來，它們在我成為雇主後發揮了重要的價值，幫助我了解自己的員工。我會告訴年輕人，不管是什麼樣的經驗——學就對了，一定會有好事發生的。

利用爛工作，向廢物同事學習

山姆還提出另一個非常實用的見解：我們不該只向最好、最優秀的人學習，也要向廢物和毒瘤般的同事學習。

人很重要。我常說的一句話是：「每個人都有可取之處。」但這句話有個重要的推論。如果沒別的話好講，你當然可以說：「那是壞榜樣。」這是你可以說的話，並不表示那個人一無是處。重點是，多數人都是好的。但我們可以這樣推論：就算你不覺得某個人好，他仍然可為你充當壞榜樣。你可以向每個人學習，無論他是誰。無論他們是何種身分地位，你都可以向他們學習。

要怎麼付諸實行呢？七十五歲的史蒂芬妮．法林頓，在大學時因財務因素被迫休學、上街找工作，最後她在銀行裡找到職務。外行人或許會覺得她的工作既單調，壓力又大，沒什麼機會或成就感。但史蒂芬妮不這麼想，反而將這份工作轉化為饒富意義、服務人群的機會：

銀行在徵人，所以我在那裡找到一份工作，做了大概兩年，後來始終沒回去念大學，那在很多方面都是遺憾。我在信用部門負責催收貸款，我把它視為一種關懷照護的工作。因為我發現付不出錢的人，有九○％是因為發生災難。對於這些人，我以關懷為本，因為你不可能要求他們馬上繳清六期款項。你要和他們合作——幫助他們把錢付出來。你必須認識他們，而他們都是好人。當他們重新站起來時，你會希望他們再來銀行樓下辦理業務。 我的老闆常跟我說：「妳知道嗎，我百思不得其解。我去樓上開會，銀行總裁拿了一封信給我，內容是讚揚收款部門的員工。他們不該喜歡我們的！」但他們真的喜歡我們，因為我們找到幫助他們的辦法。

任何工作都有值得你學習的地方

要拯救不盡理想的工作，專家們推薦的另一個戰略是，讓它變成你非常擅長的事。冷漠的態度會加重無聊與倦怠感，其解藥就是全盤掌握，甚至是改善這份工作。

安朵娃奈特．華特金斯曾經擔任簿記和會計，後來進入一所大學擔任系辦主任。「我找到我喜愛的工作，我真的很喜歡自己這最後一份工作。」但她較早任職的工作則距離理想甚遠時，她是這樣應付的：

就算你的工作不是心之所向，也不是最讓你感到興奮的——還是要好好做，因為如果你表現傑出，你會感覺舒服得多。我不明白為什麼有人要白白浪費時間。所以，請盡可能學習，請盡可能加以利用。任何工作都有值得學習之處，那就是你必須做的。

這個課題不僅適用於白領工作。七十九歲的喬治．威拉巴連高中都沒有畢業，但他非常滿意其工作生涯。請他提供建議時，他要我們充分利用任何工作，最重要的理由是：你對自己的感覺會比較好。

以前我做焊接時有個同行，大家比較喜歡找我勝於找他，似乎只為了一個簡單的理由：我不在乎你焊接得有多好，但你要以你的工作為榮。 無論做什麼工作都一樣——盡力而為，以你的成就為傲。他其實可以焊接得跟我一樣好，但他從來沒有努力營造好的成果。

偶爾我會遇到能夠完美地替一堂課做總結的專家。就「你該充分利用你的工作，就算是爛工作也一樣」這個概念，凱斯．庫恩做了精闢的結論。他曾任管理顧問，負責精進組織文化及激勵員工。基於那段經歷，凱斯提出的辦法是——不管你從事什麼工作，都要用力榨取，並且盡量學習。

萬一你在做的是你覺得很難的工作，該怎麼辦？你要如何從中獲益？注意每一個可以學習的機會。請注意，並了解正在發生什麼事。工作的目標在於不斷學習，無論我們從事什麼工作，我們都會學到日後可在生活中應用的事情。 很多人會說：「可是凱斯，這工作好無聊，我學不到東西。」他們必須去尋找值得學習的事物，一定要在你所做的工作中尋找機會，累積知識。你從這份討厭的工作學到了什麼？不要輕言放棄。請刻意要求自己努力學習，因為那個知識一定會派上用場。那將是你不可或缺的學習經驗。

《如果人生重啟：1000位人生專家教我的生命功課，那些不做會後悔的事》

作者：卡爾．皮勒摩（Karl Pillemer）

譯者：洪世民

出版社：商業周刊

出版日期：2023/06/15

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